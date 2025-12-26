Logo
Ovaj prirodni sok je spas za pluća: Potrebne su vam samo dvije namirnice

26.12.2025

13:13

Prirodni sok od mrkve i đumbira može pomoći u jačanju pluća i oporavku disajnog sistema kod pušača.

Pušenje je navika koja ostavlja ozbiljne posljedice na pluća. Čak i nakon prestanka pušenja, organizmu je potrebno vrijeme da se očisti od nagomilanih toksina i sluzi.

Iako ne postoji čarobni napitak koji može izbrisati sve posljedice pušenja, određene namirnice su dokazano korisne u obnavljanju disajnog sistema i jačanju kapaciteta pluća.

Sok od mrkve i đumbira

Jedan od najboljih prirodnih saveznika su sokovi bogati antioksidansima, a posebno se izdvaja sok od mrkve i đumbira. Mrkva je bogata beta-karotenom i vitaminom A, koji pomažu regeneraciju sluzokože disajnih puteva.

Đumbir ima protivupalno dejstvo i pomaže u izbacivanju sluzi. U ovakve sokove se često dodaje i limun zbog visokog sadržaja vitamina C, koji jača imunitet i olakšava borbu protiv toksina.

Poboljšava rad pluća

Redovna konzumacija ovakvog domaćeg soka može pomoći bivšim i sadašnjim pušačima da poboljšaju rad pluća i da se osjećaju lakše.

Naravno, najbolja odluka za zdravlje je prestanak pušenja, ali uz pravilnu ishranu i prirodne napitke, pluća se mogu postepeno oporavljati.

