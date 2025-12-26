Raste broj oboljelih, Batut izdao hitno upozorenje

U Srbiji je u periodu od 15. do 21. decembra 2025. godine zabilježeno 18.459 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je više za 55,3 odsto u odnosu na prethodnu nedjelju, navodi se na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Epidemiološki pokazatelji ukazuju da se registruje široka geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je iznad epidemijskog praga, dok je trend incidencije rastući.

Kao i prethodnih izveštajnih nedelja, i u ovoj se najviše uzrasno-specifične stope registruju kod djece.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. počeo je 29. septembra 2025. godine nedjeljnim praćenjem i izvještavanjem, a u tom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Prema podacima sentimentalnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama, u odabranim zdravstvenim ustanovama, registrovano je ukupno 17.937 slučajeva oboljevanja od akutnih respiratornih infekcija.

Kako se dodaje, zabilježena stopa je viša za 17 odsto u odnosu na prethodnu nedjelju, kao i za 27 odsto u poređenju sa istim periodom prethodne sezone.

Od početka sezone nadzora laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog, Severnobačkog, Raškog, Braničevskog, Šumadijskog, Zapadnobačkog, Moravičkog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Podunavskog i Pčinjskog okruga.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).