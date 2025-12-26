Logo
Oduzete petarde, vatromet i rakete: Policija uputila apel građanima

Одузете петарде, ватромет и ракете: Полиција упутила апел грађанима
Foto: Ustupljena fotografija

Policija u Kozarskoj Dubici je preduzimanjem planskih mjera i radnji u okviru preventivne kampanje MUP-a Republike Srpske "Slavimo odgovorno", od radnika trgovačke radnje oduzela 300 kutija sa ukupno 13.834 petarde, dva vatrometa i 58 raketa, zbog prodaje pirotehničkih sredstava bez odgovarajuće dozvole.

O navedenom je obaviještena nadležna tržišna inspekcija a radnik je sankcionisan zbog počinjenog prekršaja iz člana 28. Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

Николина Шљивић

Republika Srpska

Nikolina Šljivić pokazala diplomu i najavila prijave

Policijska uprava Prijedor u okviru planskih aktivnosti tokom novogodišnjih i božićnih praznika preduzima pojačane kontrole sa ciljem sprečavanja nezakonite i nestručne upotrebe pirotehničkih proizvoda i nezakonite upotrebe vatrenog oružja, te poziva sve građane na odgovorno ponašanje kako bi predstojeći praznici protekli mirno i bez neželjenih posljedica.

