Oduzete petarde, vatromet i rakete: Policija uputila apel građanima

Policija u Kozarskoj Dubici je preduzimanjem planskih mjera i radnji u okviru preventivne kampanje MUP-a Republike Srpske "Slavimo odgovorno", od radnika trgovačke radnje oduzela 300 kutija sa ukupno 13.834 petarde, dva vatrometa i 58 raketa, zbog prodaje pirotehničkih sredstava bez odgovarajuće dozvole.

O navedenom je obaviještena nadležna tržišna inspekcija a radnik je sankcionisan zbog počinjenog prekršaja iz člana 28. Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

Policijska uprava Prijedor u okviru planskih aktivnosti tokom novogodišnjih i božićnih praznika preduzima pojačane kontrole sa ciljem sprečavanja nezakonite i nestručne upotrebe pirotehničkih proizvoda i nezakonite upotrebe vatrenog oružja, te poziva sve građane na odgovorno ponašanje kako bi predstojeći praznici protekli mirno i bez neželjenih posljedica.