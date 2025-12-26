''Bićeš moja, makar te ne bilo'': Optužen za nasilje nad maloljetnom kćerkom

Okružno javno tužilaštvo Prijedor podiglo je optužnicu protiv P.D. iz Prijedora zbog porodičnog nasilja nad maloljetnom kćerkom, objavilo je ovo tužilaštvo.

U optužnici se navodi da je P.D. na ulici neopaženo prišao s leđa kćerki dok je telefonirala, stavio joj ruku na rame i rekao “nećeš me se riješiti, bićeš moja taman tebe ne bilo“, na šta se ona uplašila i pobjegla.

Hronika Policajac nedozvoljeno zaustavio auto pa napao porodicu

Počinilac je ranije osuđivan i protiv njega se vodi postupak za drugo krivično djelo.

Za ovo krivično djelo propisana je kazna zatvora od dvije do 10 godina.

Sud je saopštio da je optužen Č.R. iz Kostajnice koji, suprotno pravosnažnoj i izvršnoj presudi, nije davao izdržavanje za svoje maloljetno dijete, za šta je propisana novčana ili kazna zatvora do godinu dana.