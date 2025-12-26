Do 2.600 KM: Kolike plate radnici u BiH očekuju

Radnici u BiH već godinama ponavljaju iste zahtjeve, dok se ekonomska i politička stvarnost sporo mijenja.

U zemlji s niskim platama, visokom inflacijom i stalnim odlaskom radne snage u inostranstvo, poruke sindikata i zaposlenih sve su glasnije - žele dostojanstven život od svoga rada.

Na prvom mjestu nalazi se veća i redovnija plata. Minimalne i prosječne zarade u mnogim sektorima jedva pokrivaju osnovne životne troškove, dok cijene hrane, stanovanja i energenata kontinuirano rastu.

Radnici upozoravaju da povećanje plata ne smije biti izuzetak ili predizborno obećanje, već sistemsko rješenje koje prati rast troškova života. Jednako je važna i sigurnost radnog mjesta. Veliki broj zaposlenih radi na određeno vrijeme, često bez jasne perspektive stalnog zaposlenja.

Nesigurni ugovori, rad “na crno” i neplaćeni prekovremeni sati i dalje su prisutni, posebno u trgovini, ugostiteljstvu i građevini. Radnici traže dosljedniju primjenu Zakona o radu i jaču inspekcijsku kontrolu.

Među ključnim zahtjevima je i poštovanje radničkih prava. Isplata doprinosa, pravo na godišnji odmor, bolovanje i porodiljski dopust često su predmet borbe, a ne standard. Sindikati upozoravaju da se radnici često boje prijaviti kršenje prava zbog straha od otkaza.

Sve se češće spominje i potreba za boljim uslovima rada i ravnotežom između privatnog i poslovnog života. Preopterećenost, stres i nedostatak slobodnog vremena ostavljaju posljedice na zdravlje zaposlenih, dok mladi radnici sve otvorenije poručuju da ne žele graditi karijeru po cijenu potpunog sagorijevanja. Žele ono što radnici traže i drugdje – dostojanstvo.

Da se njihov rad cijeni, da mogu planirati budućnost i ostati u zemlji bez osjećaja da su prisiljeni otići kako bi živjeli normalno. Hoće li njihove poruke biti pretočene u konkretne politike i zakonske promjene, ostaje ključno pitanje za vlasti na svim nivoima.

Istraživanje

Alma Karijer BH, međunarodna kompanija najpoznatija po vodećem portalu za zapošljavanje u BiH – MojPosao.ba, i ove je godine tokom trajanja Regionalnog sajma poslova sprovela istraživanje s ciljem analize stanja na bh. i regionalnom tržištu rada, piše "Večernji".

U istraživanju je učestvovalo više od 5.600 ispitanika iz Hrvatske, Srbije, BiH i Sjeverne Makedonije. Prema istraživanju, za razliku od većine zemalja u regiji, u BiH visina plate nije na prvom mjestu ove godine kada je riječ o izboru poslodavca.

Najveći broj ispitanika (66%) kao ključni faktor ističe dobre međuljudske odnose, dok je plata na drugom mjestu (55%). Značajan udio ispitanika (38%) naglašava mogućnost učenja i profesionalnog napredovanja, što je osjetno više nego u drugim zemljama regije, dok su radno vrijeme (31%) i sigurnost posla (26%) takođe među važnijim kriterijumima.

Ovi podaci upućuju na to da zaposleni u BiH, uz finansijsku stabilnost, sve više traže kvalitetno radno okruženje i dugoročnu perspektivu. Kada je riječ o zapošljavanju, ispitanici iz BiH smatraju da su motivacija i volja za rad (36%) te znanja i vještine (33%) presudni faktori za dobijanje posla. Radno iskustvo kao ključni element ističe tek 14% ispitanika.

Rezultati

Zanimljivo je da su dobri kontakti i poznanstva važni za svega 5% ispitanika, dok formalno obrazovanje navodi tek 1%, što potvrđuje trend jačanja fokusiranosti na praktične kompetencije i lični angažman kandidata.

Najveći broj ispitanika u BiH (43%) smatra da bi primjerena neto plata za njihovu poziciju trebala iznositi između 731 i 1060 evra (1425 i 2067 KM), dok 26% očekuje između 1061 i 1330 evra (2070 i 2593 KM).

Svaki peti ispitanik (19%) smatra da je prihvatljiv iznos do 730 evra (1425 KM), dok svega 10% očekuje platu višu od 1330 evra (2593 KM).

Uprkos rastu očekivanja, gotovo polovina zaposlenih u BiH (49%) ove godine nije dobila nikakvu povišicu, dok ih je 20% dobilo povećanje plate, a 16% usklađivanje s inflacijom.

Dodatnih 15% i dalje očekuje povišicu do kraja godine. Ne čudi stoga podatak da čak 69% zaposlenih u BiH planira promijeniti posao u narednih godinu dana, što je najviši udio u regiji. Istovremeno, tek 19% ispitanika strahuje da bi moglo ostati bez posla, što upućuje na relativno visok osjećaj zapošljivosti.

Mladi u BiH su među najmanje optimističnima u regiji kada je riječ o brzini pronalaženja posla.

Čak 27% očekuje da će posao tražiti duže od godinu dana, dok svega 9% vjeruje kako će se zaposliti u roku kraćem od mjesec dana.

Ipak, većina mladih (57%) ne planira odlazak iz zemlje radi posla, dok je 26% otvoreno za preseljenje unutar Evrope. Kako bi stekli iskustvo, najčešće su spremni na honorarni rad (64%) i prakse (55%).