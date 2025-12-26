Logo
Pjevač Uroš Živković na meti kritika zbog komentara o ženi na dan svadbe

Izvor:

Telegraf

26.12.2025

09:59

Komentari: 0

0
Пјевач Урош Живковић на мети критика због коментара о жени на дан свадбе

Pjevač Uroš Živković na meti je napada udruženja za zaštitu žena, koje smatraju da je nakon izjave koju je dao o supruzi Jovani potpuno "nebitno kako pjeva".

"Ovom momku, poslije ove izjave, ne samo da nije dovoljno što jako dobro pjeva, nego je apsolutno nebitno kako pjeva", rekla je na Instagramu poznata influenserka koja se bavi zaštitom potrošača, ali i žena.

Nakon njenog izlaganja, nizali su se negativni komentari na račun pjevača.

"On je baš javno ponizio svoju izabranicu, to što je on naveo apsolutno se podrazumeva kod jedne normalne žene, jezivo", "Zamislite da je ta ista žena javno rekla: 'Ja sam našla muškarca koji će da zarađuje i donosi pare', užasno", "Čovek našao kućnu pomoćnicu", "Nađu sebi domaćicu da im bude kući, a vamo je varaju sa kim stignu", "Greška prirode", "Ograničen je kao balkon", "Tuga za koga se udala ova ljepotica", samo su neki od komentara.

Jedna od javnih ličnosti koja je "odbranila" Uroša bila je pjevačica Indođija.

marija serifovic

Scena

Mariju Šerifović napao fan: Povrijeđen mi je pršljen

"U poslednje vrijeme žene su spremne sve da rade samo ne ono šta je njihova uloga, a ovo šta je on rekao jeste ženina uloga i posao. Zamislite muškarca koji snima video reakciju na osnovu ženske izjave 'Našla sam muškarca koji radi, zarađuje, privređuje i brine o porodici' i proziva je... to je jednako izjavi ove žene. Tužno", napisala je Indođija.

Šta je Uroš rekao?

Pjevač je na dan svadbe želio da pohvali ženu, pa je pred medijima rekao sljedeće, i time razbjesnio određeni dio javnosti.

"Ja sam našao ženu koja može da mi podiže dijete, održava kuću. Ali muškarac je muškarac, i mislim da moja riječ mora da bude posljednja u većini slučajeva. Muškarac je tu da bude zaštitnik, da obezbijedi sve što je potrebno, da se pita oko bitnih stvari u kući", rekao je pjevač, prenosi Telegraf.

Uroš Živković

Pjevač

