Logo
Large banner

Uhapšena glumica iz serije "Sulejman veličanstveni"

Izvor:

Glas Srpske

26.12.2025

07:30

Komentari:

0
Ухапшена глумица из серије "Сулејман величанствени"

Poznata turska glumica Egzi Ejuboglu, kod nas najpoznatija po ulozi Ajbige u seriji "Sulejman veličanstveni", uhapšena je!

U okviru istrage koju sprovodi Glavno javno tužilaštvo Istanbula, izdat je nalog za hapšenje glumice Ezgi Ejuboglu pod optužbom za "kupovinu, prihvatanje ili posjedovanje narkotičnih ili stimulativnih supstanci radi upotrebe" i "korišćenje narkotičnih ili stimulativnih supstanci".

Iako je glumica puštena nakon procedura koje je sprovela u Institutu za sudsku medicinu (ATK), njeno hapšenje odjeknulo je Turskom i izazvalo "široko negodovanje javnosti". Glumica je u Institut sprovedena radi uzimanja uzoraka kose i krvi. Nakon završetka tamošnje procedure, Ejuboglu je puštena po nalogu tužilaštva.

U istoj akciji, nalog za hapšenje izdat je za osumnjičene Eser Kučukerol i Ismail Ahmet Akčaj pod optužbom za "proizvodnju i trgovinu narkotičnim ili stimulativnim supstancama", za osumnjičene Jigita Mačita, Mehmeta Alija Gula, Gizema Tiredija i Mehmeta Gučlua pod optužbom za "podsticanje i olakšavanje prostitucije", i za osumnjičenog Saima Mačita pod optužbom za "kršenje Zakona o vatrenom oružju, noževima i drugim alatima". U međuvremenu, zaplijenjena je imovina Kasima Garipoglua, za kojim je izdata potjernica u okviru istrage.

Slučaj uključuje ne samo ilegalnu trgovinu i posjedovanje narkotika, već i nabavku ilegalnih stvari za ličnu upotrebu, kao i mogući lanac prostitucije.

Олуја у Калифорнији-26122025

Svijet

Oluja u Kaliforniji odnosi živote, bez struje ostalo 100.000 ljudi

Istraga je u toku, a agencije za sprovođenje zakona identifikuju sve veze, incidente i potencijalne učesnike u lancu, navode mediji.

Kako pišu tamošnji mediji, turski glumci, blogeri i brojne javne ličnosti, "na tapetu" su zbog sumnje da "javnom scenom caruju droga i prostitucija".

Tokom posljednjih nedjelja sprovedene su racije, pretresi i hapšenja u nekoliko regija Turske.

Epicentar operacije bio je Istanbul, središte kulturnog, umjetničkog i medijskog života zemlje, gde žive i rade brojne zvijezde TV serija, muzičari, influenseri.

Inicijativa za povećanje pritiska na takozvane "privilegovane krugove" potekla je sa najvišeg nivoa, odnosno od strane predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana koji je Ministarstvu unutrašnjih poslova izričito naredio da pojača borbu protiv droge među javnim ličnostima.

Vlasti otvoreno izjavljuju da "više ne postoji imunitet od inspekcija" - ni status, ni popularnost, ni broj pratilaca na društvenim mrežama ne mogu poslužiti kao opravdanje, prenosi Glas.

Podijeli:

Tagovi:

uhapšena

glumica

turska serija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Кијев пост: Зеленски би могао да посјети Трампову резиденцију на Флориди 28. децембра

Svijet

Kijev post: Zelenski bi mogao da posjeti Trampovu rezidenciju na Floridi 28. decembra

4 h

0
Олуја у Калифорнији

Svijet

Oluja u Kaliforniji odnosi živote, bez struje ostalo 100.000 ljudi

4 h

0
Земљотрес погодио Србију

Srbija

Zemljotres pogodio Srbiju

4 h

0
САД напале камп ИСИЛ-а у Нигерији

Svijet

SAD napale snage Islamske države u Nigeriji: ''Ubijanje hrišćana mora da prestane''

4 h

2

Više iz rubrike

Пирс Морган поново пориче да игра у филму ''Сам у кући“: Да ли вама личи на жену голуба?

Scena

Pirs Morgan ponovo poriče da igra u filmu ''Sam u kući“: Da li vama liči na ženu goluba?

15 h

0
Дотакао је дно: Глумац снимљен како бауља улицама и моли за дрогу

Scena

Dotakao je dno: Glumac snimljen kako baulja ulicama i moli za drogu

15 h

0
Карлеуша реаговала због бунди у којима су се појавиле Прија, Теа и Марија Микић: "Ово је скуп жена без..."

Scena

Karleuša reagovala zbog bundi u kojima su se pojavile Prija, Tea i Marija Mikić: "Ovo je skup žena bez..."

18 h

0
Несрећа у Незуцима, погинула једна особа

Scena

Jeziva sudbina harmonikaša Hanke Paldum: Izgubio život na istom mjestu gdje i njegov otac

18 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

53

Srpska privlači sve više turista

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

11

36

Srećni dobitnik na lutriji promašio sve brojeve

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner