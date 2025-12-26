Uhapšena glumica iz serije "Sulejman veličanstveni"

Poznata turska glumica Egzi Ejuboglu, kod nas najpoznatija po ulozi Ajbige u seriji "Sulejman veličanstveni", uhapšena je!

U okviru istrage koju sprovodi Glavno javno tužilaštvo Istanbula, izdat je nalog za hapšenje glumice Ezgi Ejuboglu pod optužbom za "kupovinu, prihvatanje ili posjedovanje narkotičnih ili stimulativnih supstanci radi upotrebe" i "korišćenje narkotičnih ili stimulativnih supstanci".

Iako je glumica puštena nakon procedura koje je sprovela u Institutu za sudsku medicinu (ATK), njeno hapšenje odjeknulo je Turskom i izazvalo "široko negodovanje javnosti". Glumica je u Institut sprovedena radi uzimanja uzoraka kose i krvi. Nakon završetka tamošnje procedure, Ejuboglu je puštena po nalogu tužilaštva.

U istoj akciji, nalog za hapšenje izdat je za osumnjičene Eser Kučukerol i Ismail Ahmet Akčaj pod optužbom za "proizvodnju i trgovinu narkotičnim ili stimulativnim supstancama", za osumnjičene Jigita Mačita, Mehmeta Alija Gula, Gizema Tiredija i Mehmeta Gučlua pod optužbom za "podsticanje i olakšavanje prostitucije", i za osumnjičenog Saima Mačita pod optužbom za "kršenje Zakona o vatrenom oružju, noževima i drugim alatima". U međuvremenu, zaplijenjena je imovina Kasima Garipoglua, za kojim je izdata potjernica u okviru istrage.

Slučaj uključuje ne samo ilegalnu trgovinu i posjedovanje narkotika, već i nabavku ilegalnih stvari za ličnu upotrebu, kao i mogući lanac prostitucije.

Istraga je u toku, a agencije za sprovođenje zakona identifikuju sve veze, incidente i potencijalne učesnike u lancu, navode mediji.

Kako pišu tamošnji mediji, turski glumci, blogeri i brojne javne ličnosti, "na tapetu" su zbog sumnje da "javnom scenom caruju droga i prostitucija".

Tokom posljednjih nedjelja sprovedene su racije, pretresi i hapšenja u nekoliko regija Turske.

Epicentar operacije bio je Istanbul, središte kulturnog, umjetničkog i medijskog života zemlje, gde žive i rade brojne zvijezde TV serija, muzičari, influenseri.

Inicijativa za povećanje pritiska na takozvane "privilegovane krugove" potekla je sa najvišeg nivoa, odnosno od strane predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdogana koji je Ministarstvu unutrašnjih poslova izričito naredio da pojača borbu protiv droge među javnim ličnostima.

Vlasti otvoreno izjavljuju da "više ne postoji imunitet od inspekcija" - ni status, ni popularnost, ni broj pratilaca na društvenim mrežama ne mogu poslužiti kao opravdanje, prenosi Glas.