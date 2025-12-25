Jeziva sudbina harmonikaša Hanke Paldum: Izgubio život na istom mjestu gdje i njegov otac

Prije samo dva dana, kod Višegrada, dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je tragično nastradao Samir Hodžić, istaknuti harmonikaš i muzičar kog smatrali prvom harmonikom Višegrada.

Samir je bio umjetnik izuzetnog dara, prepoznatljiv po vrhunskoj tehnici i dubokoj emociji koju je unosio u svaku interpretaciju.

Njegova harmonika godinama je bila glas sevdaha – nosila je i radost i tugu ovog podneblja, a svaki njegov nastup ostavljao je snažan utisak na publiku. Među kolegama je važio za povučenog, skromnog čovjeka i velikog profesionalca.

Posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimala je dugogodišnja saradnja sa Hankom Paldum, kraljicom sevdaha.

Nastupali su zajedno na brojnim koncertima i turnejama, a Samirova harmonika davala je pjesmama posebnu emotivnu težinu po kojoj su bili prepoznatljivi.

Prema saznanjima do kojih je došao Grand, iza ove tragedije krije se i potresna životna simbolika. Naime, Samir Hodžić je izgubio život na istom mjestu gdje je ranije stradao i njegov otac.

Od najranijih dana, otac mu je bio najveći oslonac i pokretačka snaga u muzičkom razvoju.

Bio je taj koji ga je podsticao, ali i insistirao na satima vježbanja, discipline i učenja, vjerujući u njegov talenat i budućnost koju će graditi uz harmoniku.

Odlaskom Samira Hodžića, muzička scena izgubila je istinskog umjetnika, a Višegrad jednog od svojih najprepoznatljivijih muzičara.

Inače, kako Grand saznaje Samir će biti sahranjen sutra u Sarajevu.