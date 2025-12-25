Nikad dramatičnije poruke: Vrijeme mira je gotovo, Evropa nije spremna na ono što dolazi

25.12.2025
Kada se grupa odbrambenih stručnjaka prošlog mjeseca okupila u Whitehallu, sjedištu britanske vlade, kako bi razgovarala o spremnosti Ujedinjenog Kraljevstva i njegovih saveznika za mogući rat koji bi, prema njihovim procjenama, mogao izbiti u narednih nekoliko godina, zaključak je bio sumoran – nisu spremni.
Ne radi se o ratnim huškačima, već o upućenim pojedincima – sadašnjim i bivšim pripadnicima oružanih snaga, zvaničnicima vlada i NATO-a, kao i stručnjacima iz odbrambene industrije. Njihove procjene temelje se na obavještajnim analizama prema kojima se Rusija priprema za mogući direktan sukob s Evropom, piše Si-En-En.
Prema njihovim riječima, jedini način da se takav scenarij spriječi jeste da se osigura da Evropa, ako do rata dođe, izađe kao pobjednik. Iako su veća ulaganja u hronično zapostavljenu evropsku odbranu ključna, bezbjednosni stručnjaci sve češće upozoravaju da je nužna i temeljna promjena načina razmišljanja na svim nivoima. Vrijeme je, poručuju, da evropske vlade uključe građane i jasno im stave do znanja da je period u kojem je Evropa mogla ignorisati prijetnju rata završen.
– Mislim da postoje naznake da su društva spremna voditi ovaj razgovor, ali istovremeno vidimo vlade koje još nemaju dovoljno hrabrosti da ga povedu sa svojom javnošću – rekao je Sem Grin, profesor ruske politike na King’s College Londonu.
Među stručnjacima se sve više učvršćuje stav da Rusija već vodi hibridni rat protiv Zapada, kroz sabotaže, izazivanje haosa i širenje dezinformacija unutar političkih sistema zapadnih zemalja. Kao dokaze navode ponovljena narušavanja vazdušnog prostora NATO-a od strane ruskih aviona i dronova, ometanje GPS signala u baltičkom regionu, kampanje dezinformacija te sabotažne napade na ključnu infrastrukturu u više država, koji se dovode u vezu s ruskim obavještajnim službama. Moskva dosljedno negira bilo kakvu umiješanost.
Grin smatra da su ovi napadi već promijenili percepciju mnogih u Evropi, iako se pojedini političari još ustručavaju da ih otvoreno nazovu hibridnim ratovanjem.
– Ljudi su uplašeni, naročito kako sve ovo postaje vidljivije. Vidimo dronove u blizini aerodroma i raste osjećaj da je samo pitanje vremena kada bi jedan od njih mogao srušiti putnički avion – upozorio je.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je početkom decembra da Rusija ne planira rat s Evropom, ali je dodao da bi, ako Evropa započne sukob, Rusija bila spremna odmah odgovoriti. U baltičkim zemljama prevladava stav da bi eventualni napad mogao uslijediti već za tri godine, dok su istraživači s Harvard Kennedy Schoola utvrdili da se u procjenama zvaničnika najčešće spominju 2027. i 2028. godina.
Suočen s rastućom prijetnjom, NATO je razvio detaljne planove za odbranu od moguće ruske agresije na Baltik. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ti planovi često nemaju realno uporište.
– Postoji plan, s preciznim brojkama. Ali vlade ne poduzimaju korake potrebne za njegovu realizaciju. I dalje planiramo na osnovu onoga što ne postoji – rekao je Džek Votling, viši istraživač Instituta RUSI, upozoravajući na opasnost oslanjanja na „listu želja“ umjesto na stvarne kapacitete.
Slična upozorenja dolaze i iz Ujedinjenog Kraljevstva. Među onima koji pozivaju na hitno djelovanje je i bivši generalni sekretar NATO-a Džordž Robertson. General Ričard Barons, jedan od autora strateške revizije britanske odbrane, naglašava potrebu jačanja infrastrukture, vojske, rezervi i civilne zaštite.
– Iskreno, ne treba nam mnogo više analiza da znamo šta treba uraditi. Problem je u tome što to zaista moramo i provesti – rekao je Barons, dodajući da civilno društvo i političari imaju druge prioritete.
Prema njegovoj procjeni, Ujedinjenom Kraljevstvu bi, ovim tempom, trebalo oko deset godina da se pripremi za rat.
– A naše analize i poruke saveznika govore da možda imamo samo tri do pet godina. Ovo je, dakle, pitanje volje – društvene jednako koliko i političke – ali i sposobnosti – zaključio je.
Decenijama su mnoge evropske prestonice malo pažnje posvećivale odbrani. Nakon 1945. godine, bez velikih ratnih sukoba na kontinentu, Evropa je uživala u najdužem periodu mira u svojoj istoriji, što je donijelo tzv. dividendu mira.
Vlade su sredstva usmjeravale u socijalnu zaštitu, oslanjajući se na Sjedinjene Američke Države u slučaju ozbiljne prijetnje. Međutim, uslijedila su dva snažna upozorenja – poruke američkog predsjednika Donalda Trampa da se saveznici više ne mogu u potpunosti oslanjati na SAD, te sukob u Ukrajini.
Zbog toga je većina evropskih članica NATO-a povećala izdvajanja za odbranu. Prema podacima Saveza, 31 od 32 članice ove godine dostići će cilj od 2% BDP-a za odbranu, što je značajan skok u odnosu na svega šest članica 2021. godine.
Članice su se čak dogovorile da do 2035. godine povećaju taj cilj na 5% BDP-a, iako su mnogi analitičari skeptični zbog ozbiljnih finansijskih pritisaka s kojima se evropske države suočavaju.
Objasniti biračima da će biti potrebna preraspodjela sredstava i veće uključivanje građana u rezervni ili redovni vojni sastav nije razgovor koji političari rado vode.
Istraživanja Eurobarometra pokazuju da je 78% Evropljana zabrinuto za bezbjednost Evropske unije, ali odbrana ipak nije svima među glavnim prioritetima.
Koliko je tema osjetljiva pokazao je i slučaj načelnika francuskih oružanih snaga, generala Fabijena Mandona, koji je prošlog mjeseca izazvao burne reakcije upozorivši da se Francuska mora pripremiti na moguće buduće gubitke u slučaju ruske agresije.
– Moramo prihvatiti gubitak svoje djece kako bismo zaštitili ono što jesmo – poručio je tada.
Robin Poter, saradnik britanskog instituta Chatham House, ističe da se spremnost građana širom Evrope da prepoznaju prijetnju i učestvuju u njenom suzbijanju značajno razlikuje.
– Ako ste na istoku, ako graničite s Rusijom, poput Poljske ili baltičkih zemalja, prijetnja je vrlo stvarna i ljudi već poduzimaju konkretne korake, poput izgradnje javnih skloništa, jer smatraju da je rizik od vazdušnih napada veći – rekao je.
Švedska i Finska ažurirale su smjernice za građane o ponašanju u slučaju rata, dok su Litvanija, Letonija i Švedska ponovo uvele obavezni vojni rok. Druge zemlje, među njima Njemačka i Poljska, pokrenule su programe dobrovoljne vojne obuke.
Poter naglašava da su građani koji imaju veće povjerenje u institucije skloniji prihvatiti lične žrtve za opšte dobro. Kao primjer navodi nordijske zemlje, gdje je koncept građanske dužnosti i „totalne odbrane“ – u kojoj svaki građanin i svaka kompanija imaju ulogu u odbrani – duboko ukorijenjen.
– Ako ljudi osjećaju da država radi za njih, veća je vjerovatnoća da će i oni poželjeti nešto uzvratiti – zaključio je, postavljajući pitanje može li se takav model primijeniti u društvima s niskim povjerenjem u institucije, poput Ujedinjenog Kraljevstva.
