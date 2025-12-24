Logo
Peskov: Pregovori treba da se vode iza zatvorenih vrata

SRNA

24.12.2025

22:31

Dmitrij Peskov
Ruska strana i dalje vjeruje da pregovori o rješenju sukoba u Ukrajini treba da se vode iza zatvorenih vrata, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

Komentarišući današnju objavu "Blumberga" o navodnim planovima Moskve da zatraži izmjene mirovnog plana od 20 tačaka, Peskov je za RBK rekao da ruska strana nastavlja da djeluje pod pretpostavkom da pregovori o rješavanju sukoba u Ukrajini ne bi trebali da budu javni.

Moskva dokument od 20 tačaka, koji su sačinile Ukrajina i Sjedinjene Države, smatra samo polaznom osnovom za dalje pregovore, jer ne sadrži odredbe važne za Rusiju i ne daje odgovore na brojna pitanja, naveo je neimenovani izvor iz Kremlja za "Blumberg".

Kremlj je ranije saopštio da ne namjerava da razgovara o mirovnom planu za Ukrajinu putem medija.

Dmitrij Peskov

Ukrajina

Rusija

