Peskov: Pregovori treba da se vode iza zatvorenih vrata

Izvor:
SRNA
24.12.2025
22:31
Komentari:0
Ruska strana i dalje vjeruje da pregovori o rješenju sukoba u Ukrajini treba da se vode iza zatvorenih vrata, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.
Komentarišući današnju objavu "Blumberga" o navodnim planovima Moskve da zatraži izmjene mirovnog plana od 20 tačaka, Peskov je za RBK rekao da ruska strana nastavlja da djeluje pod pretpostavkom da pregovori o rješavanju sukoba u Ukrajini ne bi trebali da budu javni.
Moskva dokument od 20 tačaka, koji su sačinile Ukrajina i Sjedinjene Države, smatra samo polaznom osnovom za dalje pregovore, jer ne sadrži odredbe važne za Rusiju i ne daje odgovore na brojna pitanja, naveo je neimenovani izvor iz Kremlja za "Blumberg".
Kremlj je ranije saopštio da ne namjerava da razgovara o mirovnom planu za Ukrajinu putem medija.
