Američki mediji: Rublja među pet najprofitabilnijih globalnih aktiva

Izvor:

Sputnjik

24.12.2025

22:08

Руска рубља новац
Foto: Polina Tankilevitch/Pexels

Ruska rublja je pokazala najjači rast vrijednosti u proteklih 12 mjeseci od 1994. godine, premašivši kurseve glavnih valuta u odnosu na dolar u ovoj godini, navodi Blumberg.

Rublja je, zahvaljujući rastu u 2025. godini, ušla među pet najprofitabilnijih globalnih aktiva poslije platine, srebra, paladijuma i zlata, navodi američka agencija.

Бориков турнир-финале-2122025

Košarka

''Monting'' odbranio pehar na Borikovom turniru

Od početka godine, rublja je ojačala za 45 odsto. Trenutni kurs je oko 78 rubalja za dolar.

Prema podacima agencije Blumberg, na rast rublje uticao je pad potražnje za devizama u Rusiji.

