Američki mediji: Rublja među pet najprofitabilnijih globalnih aktiva

Ruska rublja je pokazala najjači rast vrijednosti u proteklih 12 mjeseci od 1994. godine, premašivši kurseve glavnih valuta u odnosu na dolar u ovoj godini, navodi Blumberg.

Rublja je, zahvaljujući rastu u 2025. godini, ušla među pet najprofitabilnijih globalnih aktiva poslije platine, srebra, paladijuma i zlata, navodi američka agencija.

Od početka godine, rublja je ojačala za 45 odsto. Trenutni kurs je oko 78 rubalja za dolar.

Prema podacima agencije Blumberg, na rast rublje uticao je pad potražnje za devizama u Rusiji.