Ekonomski stručnjaci budžet za 2026. ocijenili realnim i ostvarivim

Sedam milijardi i 409 miliona maraka, toliko iznosi budžet Republike Srpske za 2026. godinu i veći je za 659 miliona u odnosu na drugi rebalans za ovu godinu.

Najvažniji dokument usvojila je NSRS na 17. redovnoj sjednici. Budžet karakteriše, povećanje penzija, plata u javnom sektoru, izdvajanje za socijalne kategorije, dok su subvencije smanjene. Izdaci za otplatu dugova jedna su od najvećih promjena u budžetskoj strukturi, koja su povećana.

Koji su glavni ciljevi budžeta i po čemu se razlikuje od prethodnog govorili su gosti večerašnje emisije ''Bitno''.

Budžet za 2026. godinu pripremljen je u skladu sa ciljevima i prioritetima Vlade RS, a to su održavanje ekonomske stabilnosti, podrška najosjetljivijim kategorijama stanovništva, kao i nastavka investicionih projekata, ocijenila je Svetlana Radovanović, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske.

''Podrška životnom standardu stanovništva, tako što će se ublažiti inflatorna kretanja, a to vidimo kroz značajna izdvajanja za penzije i redovno usklađivanje penzija, za boračke kategorije su takođe obezbijeđena značajna finansijska sredstva, tu su obezbjeđena sredstva kako za mjesečni borački dodatak, tako i za invalidnine, banjsko liječenje boračkih kategorija i porodica boračkih kategorija. Pored podrške standardu stanovništva, kroz ovaj budžet obezbjeđena je ekonomska podrška za investicije, obrazovanje, podsticaji za poljoprivredu, zdravstveni sektor'', kazala je Radovanovićeva.

Milenko Krajišnik, predsjednik fiskalnog savjeta Republike Srpske, istakao je da bi ocijenio budžet za 2026. godinu kao realan i ostvariv, ukoliko ne bude nekih većih makroekonomskih poremećaja unutar zemlje poput prirodnih nepogoda i da ne bude pogoršanja u zemljama koji su glavni spoljno-trgovinski partneri RS. Možemo očekivati stopu rasta od oko 3% i ako ona bude ostvarena i budžet će u ovom predviđenom obimu biti sigurno ostvaren.

Profesor na Ekonomskom fakultetu UNIBL, Goran Radivojac pohvalio je činjenicu da mi već krajem 2025. godine imamo usvojen budžet za narednu godinu, i da smo se svi navikli na tako nešto i da nam je postalo normalno.

''To govori i o kvalitetu samog budžeta, ali i o kvalitetu ljudi u Ministarsvu finansija koji se bave budžetiranjem. Što se tiče pitanja koliko je budžet razvojni, ja bih pošao od pretpostavke da je imperativni cilj ovog budžeta taj da su budžetski korisnici socijalnih kategorija i onih koji primaju plate postavljeni na prvo mjesto. Možemo reći i to da naš budžet ima kontinuitet u redovnosti isplata, odnosno svi korisnici mogu izraziti očekivanja da će plate i penzije biti redovne. Možemo reći i da budžet ima i zadovoljavajuću razvojnu komponentu'', rekao je Radivojac.

U planiranom budžetu bi trebalo da se nađu i ekolološka pitanja

Prihodi su projektovani na način da apstrahuju odnosno uvažavaju stopu rasta od 2-3% godišnje i bez obzira na to, pozitivno sam iznenađen, evo zašto. U ovim okolnostima nije moguće projektovati stope rasta prihoda od npr. 5% kako to volimo porediti sa nekim većim ekonomskim silama, poput Kine, a i bilo bi nedgovorno, zaključuje Radivojac.

''Što se tiče rashoda, vrijedi pomenuti i to da treba otvoriti u narednom periodu i neka druga pitanja, poput pitanja ekološke prirode. Misim da svi svjedočimo zagađenju vazduha i da je došlo vrijeme da se u budžet počnu uvoditi i takve stavke i da bi takva vrsta rashoda trebala da nađe svoje mjesto u narednim godinama'', rekao je profesor na Ekonomskom fakultetu UNIBL, Goran Radivojac.

Kako će budžet uticati na mala i srednja preduzeća?

Što se tiče malih i srednjih preduzeća, jedna od podrške je da se obezbjede direktne subvencije za ta preduzeća. Da se nastoji da se preko raznih zakonskih rješenja i uredbi da im se pomogne da budu prepoznatljivi. Jedan broj malih i srednjih preduzeća nema dovoljno svojih sredstava da može organizovati neku manifestaciju ili sajam. Kakva su rješenja predviđena već ovim budžetom govorila je pomoćnik ministra finansija Republike Srpske, Svetlana Radovanović .

''Ministarstvo privrede i preduzetništva izdvojiće značajna sredstva za organizovanje sajmova gdje će oni moći da se predstave, da sklapaju kontakte i promovišu svoje proizvode. Preko Ministarsva trgovine i turizma imamo akcije, odn. projekat ''Naše je bolje'', gdje se redovno održavaju konsultacije sa predstanicima određenih preduzeća, da se razvija domaća proizvodnja. Donijeli smo i uredbu, odn Ministarstvo privrede i preduzetništva, da se kroz podsticaje sponzorišu i podstiču mala i srednja preduzeća. Tako da zaključujemo da je su za privredu izdvojena velika sredstva, 259,9 miliona KM'', kazala je Svetlana Radovanović, pomoćnik ministra finansija Republike Srpske.