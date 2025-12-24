Logo
Cijena bakra snažno raste i obara rekorde: Evo šta stoji iza skoka

24.12.2025

15:56

Цијена бакра снажно расте и обара рекорде: Ево шта стоји иза скока

Na svjetskim berzama bilježi se novi snažan rast cijena bakra, koji je ovih dana dosegao istorijske maksimume, što dodatno uzburkava tržišta sirovina i dionice rudarskih kompanija.

Prema podacima s međunarodnih tržišta, cijena bakra je prvi put premašila granicu od 12.000 dolara po toni, čime je potvrđen snažan uzlazni trend koji traje već mjesecima.

Zašto cijene bakra rastu?

Analitičari navode nekoliko ključnih razloga za aktuelni skok:

  • Ograničena ponuda – problemi u proizvodnji i kašnjenja projekata u velikim rudnicima širom svijeta
  • Rastuća globalna potražnja, posebno iz sektora električnih vozila, obnovljivih izvora energije i AI infrastrukture
  • Geopolitičke i trgovinske neizvjesnosti, uključujući najave mogućih carina i poremećaje u lancima snabdijevanja
  • Bakar se sve više posmatra kao strateška sirovina za energetsku tranziciju

Zbog svoje ključne uloge u proizvodnji kablova, baterija, elektromotora i infrastrukture, bakar se često naziva i “novom naftom energetske tranzicije”.

Rudarske kompanije i dionice u porastu

Rast cijene bakra pozitivno se odrazio i na berze. Dionice rudarskih kompanija širom svijeta bilježe rast, dok investitori povećavaju izloženost sektoru metala, očekujući nastavak povoljnog trenda.

Posebno su profitirale kompanije fokusirane na bakar, ali i širi rudarski indeksi na evropskim i azijskim tržištima.

Šta dalje?

Stručnjaci upozoravaju da bi visoke cijene bakra mogle potrajati, s obzirom na to da novi rudarski projekti zahtijevaju dug vremenski period za realizaciju, dok potražnja nastavlja rasti.

Istovremeno, rast cijena ovog metala može imati i negativne efekte, poput povećanja troškova u građevinarstvu, energetici i industriji, što se može preliti i na krajnje potrošače.

