Srećna pravoslavna Nova godina!

Novu godinu, po julijanskom kalendaru, noćas su dočekale Srpska, Ruska, Gruzijska, Ukrajinska i Jermenska pravoslavna crkva i Sveta Gora.

Nova godina je dočekana uz praznično bdenje i moleban koji se služi na kraju svake godine, kojim vjernici zahvaljuju Bogu na svemu što im je podario i mole za dobro u narednoj godini.

Svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti želimo srećnu i blagoslovenu Novu godinu!

Čestitke građanima povodom pravoslavne Nove godine uputili su zvaničnici Republike Srpske.