Haraju oboljenja slična gripu

Izvor:

SRNA

13.01.2026

16:12

Дјевојка која је прехлађена лежи у кревету
Foto: Karola G/Pexels

Domovi zdravlja u Republici Srpskoj u prvoj sedmici ove godine prijavili su 5.321 akutnu respiratornu infekciju i 981 oboljenje slično gripu, kojeg je najviše bilo u bijeljinskoj i fočanskoj regiji, rečeno je u Institutu za javno zdravstvo.

Od 29. decembra do 4. januara u bolnicama u Republici Srpskoj hospitalizovano je 115 pacijenata oboljelih od teške akutne respiratorne infekcije.

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci hospitalizovano je 39 pacijenata, u prijedorskoj bolnici 40, Doboju 19 i Gradišci 13.

Tri pacijenta hospitalizovana su u Nevesinju, a jedan u Zvorniku.

Iz Instituta su naveli da je najveći broj oboljelih od akutne respiratorne infekcije i oboljenja sličnih gripu u starosnoj grupi od 30 do 64 godine i od pet do 14 godina.

Полиција Хрватска

Region

Jedna osoba teško povrijeđena nakon pada kroz prozor: Svemu prethodio fizički sukob?

U kategoriji teških akutnih respiratornih infekcija najviše su obolijevali najmlađi i najstariji.

Iz Instituta su naveli da, zbog praznika i manjeg broja prijava, epidemiološka situacija ukazuje na nepromijenjeni trend obolijevanja kada je riječ o akutnoj respiratornoj infekciji, oboljenjima sličnim gripu i teškoj akutnoj respiratornoj infekciji koja zahtijeva hospitalizaciju.

Od početka sezone, novembra prošle godine, ukupno su prijavljene 63.192 akutne respiratorne infekcije, 8.232 oboljenja slična gripu, te 1.136 pacijenata oboljelih od teških akutnih respiratornih infekcija, prenosi Srna.

