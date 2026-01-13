Logo
Large banner

Ove običaje treba ispoštovati do ponoći: Sutra slavimo Srpsku novu godinu

Izvor:

Kurir

13.01.2026

15:29

Komentari:

0
Празнична трпеза
Foto: Nicole Michalou/Pexels

Srpska pravoslavna crkva u ponoć obilježava Srpsku novu godinu, poznatu i kao julijanska nova godina, koja se slavi po starom kalendaru. Ovaj praznik u narodu ima poseban značaj, jer se vezuje za završetak božićnih svečanosti i poznat je i kao Mali Božić.

Prema narodnim običajima, današnji dan je u znaku pripreme – mijese se krofne, a vino i rakija se kuvaju kako bi se služili uoči i nakon dočeka.

Horoskop

Zanimljivosti

Ovo su horoskopski znakovi koji se najviše žale

Kako su Srbi nekada dočekivali Srpsku novu godinu

Prema narodnoj tradiciji, Srbi su se za Srpsku novu godinu okupljali, igrali narodne igre i slavili u krugu porodice i zajednice. Tokom osmanske vladavine, ovakva okupljanja i javno njegovanje srpskih običaja bili su zabranjeni, ali su se tradicije uprkos tome očuvale.

Običajni kalendar nalaže da se tokom dočeka ne spava, a da se u toku noći služe vruća rakija, kuvano vino i krofne, kao i Vasilica koja se jede sutradan. U gradskim sredinama bio je rasprostranjen običaj da se u jednu krofnu stavi zlatnik, a vjerovalo se da će onaj ko ga pronađe imati sreće i uspjeha tokom cijele godine.

Mali Božić i porodična trpeza

Julijanska nova godina se u narodu često naziva i Mali Božić, jer se upravo tog dana simbolično završava božićni ciklus praznika. U domovima se porodica okuplja oko bogate trpeze, a praznična pečenica zauzima centralno mjesto, uz ostala tradicionalna jela.

Амир Пашић Фаћо-2210225

Hronika

Optužnica protiv Faće zbog psihičkog nasilja nad Isakom, Jurišićevom i četiri novinarke

Gdje se još slavi Julijanska nova godina?

Julijanska nova godina se obilježava i u Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Jermeniji, Moldaviji i Gruziji. Zanimljivo je da se ova tradicija zadržala i u pojedinim njemačkim kantonima u Švajcarskoj, kao i u dijelovima galske zajednice u Škotskoj.

Na Balkanu, Srpska nova godina se slavi i u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Sjevernoj Makedoniji, kao i u pravoslavnim sredinama u Hrvatskoj.

Podijeli:

Tagovi:

Srpska nova godina

pravoslavlje

običaji

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик са епископом Сергијем: СПЦ кроз вијекове остаје један од најчвршћих ослонаца нашег народа

Republika Srpska

Dodik sa episkopom Sergijem: SPC kroz vijekove ostaje jedan od najčvršćih oslonaca našeg naroda

1 h

2
Гацко: Скупштинско руководство није у сукобу интереса

Gradovi i opštine

Gacko: Skupštinsko rukovodstvo nije u sukobu interesa

1 h

0
У приједорској Болници од 15. јануара забрањене посјете пацијентима

Gradovi i opštine

U prijedorskoj Bolnici od 15. januara zabranjene posjete pacijentima

1 h

0
Лосос или пилетина - шта је бољи избор за срце?

Zdravlje

Losos ili piletina - šta je bolji izbor za srce?

1 h

0

Više iz rubrike

Магла сунце

Društvo

Banjaluka u kratkim rukavima, dok je Gacko pod ledom

2 h

0
"Дон": Здравствене услуге за поједине категорије поскупјеле и преко 170 одсто

Društvo

"Don": Zdravstvene usluge za pojedine kategorije poskupjele i preko 170 odsto

4 h

0
Највише обољења сличних грипу у регији Бијељине и Фоче

Društvo

Najviše oboljenja sličnih gripu u regiji Bijeljine i Foče

4 h

0
РиТЕ Угљевик: Покренуто клизиште, затворен пут

Društvo

RiTE Ugljevik: Pokrenuto klizište, zatvoren put

5 h

6

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Sipajte u posudu jedan sastojak i riješite se vlage iz doma zauvijek

16

16

Cijene srebra i zlata na rekordnom nivou

16

12

Haraju oboljenja slična gripu

16

07

Jedna osoba teško povrijeđena nakon pada kroz prozor: Svemu prethodio fizički sukob?

16

01

Karan: Nova godina da donese napredak i blagostanje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner