Ove običaje treba ispoštovati do ponoći: Sutra slavimo Srpsku novu godinu

Srpska pravoslavna crkva u ponoć obilježava Srpsku novu godinu, poznatu i kao julijanska nova godina, koja se slavi po starom kalendaru. Ovaj praznik u narodu ima poseban značaj, jer se vezuje za završetak božićnih svečanosti i poznat je i kao Mali Božić.

Prema narodnim običajima, današnji dan je u znaku pripreme – mijese se krofne, a vino i rakija se kuvaju kako bi se služili uoči i nakon dočeka.

Kako su Srbi nekada dočekivali Srpsku novu godinu

Prema narodnoj tradiciji, Srbi su se za Srpsku novu godinu okupljali, igrali narodne igre i slavili u krugu porodice i zajednice. Tokom osmanske vladavine, ovakva okupljanja i javno njegovanje srpskih običaja bili su zabranjeni, ali su se tradicije uprkos tome očuvale.

Običajni kalendar nalaže da se tokom dočeka ne spava, a da se u toku noći služe vruća rakija, kuvano vino i krofne, kao i Vasilica koja se jede sutradan. U gradskim sredinama bio je rasprostranjen običaj da se u jednu krofnu stavi zlatnik, a vjerovalo se da će onaj ko ga pronađe imati sreće i uspjeha tokom cijele godine.

Mali Božić i porodična trpeza

Julijanska nova godina se u narodu često naziva i Mali Božić, jer se upravo tog dana simbolično završava božićni ciklus praznika. U domovima se porodica okuplja oko bogate trpeze, a praznična pečenica zauzima centralno mjesto, uz ostala tradicionalna jela.

Gdje se još slavi Julijanska nova godina?

Julijanska nova godina se obilježava i u Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Jermeniji, Moldaviji i Gruziji. Zanimljivo je da se ova tradicija zadržala i u pojedinim njemačkim kantonima u Švajcarskoj, kao i u dijelovima galske zajednice u Škotskoj.

Na Balkanu, Srpska nova godina se slavi i u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, Sjevernoj Makedoniji, kao i u pravoslavnim sredinama u Hrvatskoj.