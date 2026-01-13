Gacko: Skupštinsko rukovodstvo nije u sukobu interesa

Čelni ljudi gatačkog parlamenta nisu u sukobu interesa, utvrdila je to Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

Predsjedniku SO Gacko Siniši Mandiću i potpredsjedniku Srđanu Vujoviću iz DNS-a pao je kamen sa srca, kada im je stiglo ovo rešenje, koje je i u posjedu ATV-a.

"Poništava se Rešenje Republičke komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske broj: 02-1319-C/25-3, O.S. od 13.11.2025. godine i utvrđuje da se Siniša Mandina, predsjednik Skupštine opštine Gacko, ne nalazi u sukobu interesa", piše u ovom dokumentu.

Isti dokument je stigao i za potpredsjednika SO Gacko Srđanu Vujoviću.

Mandić i Vujović izabrani su na ove funkcije nakon što su iz SPSa prešli u DNS i napravili koaliciju sa SDSom.