Ukinuta vanredna situacija na području Zvornika

Gradski štab za vanredne situacije donio je odluku o ukidanju vanredne situacije na području Zvornika, s obzirom na to da više nema problema sa poplavama, te da je normalizovana situacija sa snabdijevanjem električnom energijom i vodom.
Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije i gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović izrazio je žaljenje što su građani u brojnim mjesnim zajednicama više dana bili bez električne energije i vode.
On je naveo da će u narednim danima održati zajednički sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica, privrednicima i sa nadležnima iz preduzeća Elektro Bijeljina, od kojih će zatražiti hitnu rekonstrukciju elektromreže u najpogođenijim područjima.
Ivanović je dodao i da očekuje sastanak sa predstavnicima Vlade Republike Srpske o ovom pitanju.
Nadležni su istakli da je najvažnije to što su izbjegnute ljudske žrtve, fizičke povrede sugrađana i veća materijalna šteta na dobrima.
Formirana je Gradska komisija za procjenu štete, a svi građani koji su pretrpjeli štetu treba da prijave Službi civilne zaštite Grada Zvornik radi evidentiranja iste.
Vanredna situacija u Zvorniku uvedena je 6. januara.
