Ukinuta vanredna situacija na području Zvornika

13.01.2026

15:11

Укинута ванредна ситуација на подручју Зворника
Gradski štab za vanredne situacije donio je odluku o ukidanju vanredne situacije na području Zvornika, s obzirom na to da više nema problema sa poplavama, te da je normalizovana situacija sa snabdijevanjem električnom energijom i vodom.

Komandant Gradskog štaba za vanredne situacije i gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović izrazio je žaljenje što su građani u brojnim mjesnim zajednicama više dana bili bez električne energije i vode.

On je naveo da će u narednim danima održati zajednički sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica, privrednicima i sa nadležnima iz preduzeća Elektro Bijeljina, od kojih će zatražiti hitnu rekonstrukciju elektromreže u najpogođenijim područjima.

Ivanović je dodao i da očekuje sastanak sa predstavnicima Vlade Republike Srpske o ovom pitanju.

Nadležni su istakli da je najvažnije to što su izbjegnute ljudske žrtve, fizičke povrede sugrađana i veća materijalna šteta na dobrima.

Formirana je Gradska komisija za procjenu štete, a svi građani koji su pretrpjeli štetu treba da prijave Službi civilne zaštite Grada Zvornik radi evidentiranja iste.

Vanredna situacija u Zvorniku uvedena je 6. januara.

