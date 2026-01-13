Logo
Large banner

Bijeli pokrivač Trebinjce istjerao na Ublu

Autor:

Bojan Nosović

13.01.2026

12:02

Komentari:

0
Требиње
Foto: ATV

Trebinjci i snijeg, rijetka pojava. Mnogim južnjacima zimskih čarolija je dosta jedan dan. Kada ih se užele, odu na izletište Ubla. A tamo prava idila.

Od idile do kolapsa ne treba mnogo. Gužva, uzak i neočišćen put, izložba ljenjih guma, panika vozača dobitna je to kombinacija su za kolaps čarolije.

Zbog svega su neki na izletište stigli biciklom. Što je sigurno sigurno.

"Direkt ovdje biciklom, izgleda jedini biciklista ovdje. Da iskoristim prelijep dan, vrijeme je idealno, put malo jeste klizav i zahtjevan, bila je kolona. Mnogi su ostali", rekao je Predrag Vuković, Trebinje .

A mnogi su i stigli do Ubala. Čarobna priroda ih je ostavila bez daha.

"Ljepota je da blizu Trebinja u neposrednoj blizini imamo ovakvo jedno lijepo planinsko mjesto da možemo da budemo na snijegu i ovoj divnoj borovini ovdje", kaže Marko Popadić.

"Da se odmorimo da uživamo u snijegu u predivnom danu kakav se rijetko viđa u Trebinju gdje se više ljeto cijeni nego zima, gdje je izraženije mnogo ljeto nego zima. Došli smo da iskoristimo ovaj sniježni dan", kaže Marko Budinčić.

"Put od Trebinja do Ubala je kao i uvijek zakrčen, puno kola, niko nije čistio, treba da je i malo šire da možemo da se mimoiđemo", rekla je Dragica Mikavica Mrkić.

U Trebinju snijega nema ali zato u centru grada ima leda, do duše vještačkog. Mališani su se otisnuli na klizaljkama.

Oni sa krajnjeg juga snijeg najviše vole da vide kroz prozor. Vole i s obale Trebišnjice. Bijeli pokrivač na vrhu Leotara sasvim je dovoljna zimska čarolija.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Trebinje

Snijeg

izletišta

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Највише обољења сличних грипу у регији Бијељине и Фоче

Društvo

Najviše oboljenja sličnih gripu u regiji Bijeljine i Foče

4 h

0
Тијери Анри супрузи честитао рођендан на српском: Андреа је љепотица из БиХ

Scena

Tijeri Anri supruzi čestitao rođendan na srpskom: Andrea je ljepotica iz BiH

4 h

0
Како да увијек одаберете добар комад меса?

Savjeti

Kako da uvijek odaberete dobar komad mesa?

4 h

0
Чак 8,5 одсто више нових незапослених него годину раније

Region

Čak 8,5 odsto više novih nezaposlenih nego godinu ranije

4 h

0

Više iz rubrike

Скупштина Бијељине затражила хитне и јасне одговоре због проблема са гријањем

Gradovi i opštine

Skupština Bijeljine zatražila hitne i jasne odgovore zbog problema sa grijanjem

19 h

0
Бијељина без гријања, дан - ко зна који

Gradovi i opštine

Bijeljina bez grijanja, dan - ko zna koji

20 h

0
Снијег обарао стабла по путевима, зимске службе на терену

Gradovi i opštine

Snijeg obarao stabla po putevima, zimske službe na terenu

1 d

0
РиТЕ Угљевик: Бесрамна политизација проблема у Градској топлани Бијељина

Gradovi i opštine

RiTE Ugljevik: Besramna politizacija problema u Gradskoj toplani Bijeljina

1 d

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

30

U kojim gradovima Srpske se organizuje doček pravoslavne Nove godine?

16

25

Sipajte u posudu jedan sastojak i riješite se vlage iz doma zauvijek

16

16

Cijene srebra i zlata na rekordnom nivou

16

12

Haraju oboljenja slična gripu

16

07

Jedna osoba teško povrijeđena nakon pada kroz prozor: Svemu prethodio fizički sukob?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner