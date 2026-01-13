Bijeli pokrivač Trebinjce istjerao na Ublu

Trebinjci i snijeg, rijetka pojava. Mnogim južnjacima zimskih čarolija je dosta jedan dan. Kada ih se užele, odu na izletište Ubla. A tamo prava idila.

Od idile do kolapsa ne treba mnogo. Gužva, uzak i neočišćen put, izložba ljenjih guma, panika vozača dobitna je to kombinacija su za kolaps čarolije.

Zbog svega su neki na izletište stigli biciklom. Što je sigurno sigurno.

"Direkt ovdje biciklom, izgleda jedini biciklista ovdje. Da iskoristim prelijep dan, vrijeme je idealno, put malo jeste klizav i zahtjevan, bila je kolona. Mnogi su ostali", rekao je Predrag Vuković, Trebinje .

A mnogi su i stigli do Ubala. Čarobna priroda ih je ostavila bez daha.

"Ljepota je da blizu Trebinja u neposrednoj blizini imamo ovakvo jedno lijepo planinsko mjesto da možemo da budemo na snijegu i ovoj divnoj borovini ovdje", kaže Marko Popadić.

"Da se odmorimo da uživamo u snijegu u predivnom danu kakav se rijetko viđa u Trebinju gdje se više ljeto cijeni nego zima, gdje je izraženije mnogo ljeto nego zima. Došli smo da iskoristimo ovaj sniježni dan", kaže Marko Budinčić.

"Put od Trebinja do Ubala je kao i uvijek zakrčen, puno kola, niko nije čistio, treba da je i malo šire da možemo da se mimoiđemo", rekla je Dragica Mikavica Mrkić.

U Trebinju snijega nema ali zato u centru grada ima leda, do duše vještačkog. Mališani su se otisnuli na klizaljkama.

Oni sa krajnjeg juga snijeg najviše vole da vide kroz prozor. Vole i s obale Trebišnjice. Bijeli pokrivač na vrhu Leotara sasvim je dovoljna zimska čarolija.