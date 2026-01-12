Logo
Snijeg obarao stabla po putevima, zimske službe na terenu

Izvor:

SRNA

12.01.2026

15:25

Foto: Srna

Opštinske zimske službe u Foči angažovane su u punom kapacitetu na čišćenju lokalnih puteva, a uz visok snijeg, mraz i poledicu, dodatni problem zadaju im stabla koja su pod teretom snijega popadala po putevima.

Iz opštine Foča su naveli da su mašine trenutno na području Miljevine, Vojnoga, Orahova, Graca i Čelebića, a čim budu slobodne uputiće se prema Boljaradini, Vrbnici, Mazoču i drugim područjima sa kojih stižu pozivi mještana.

Načelnik lokalnog Odjeljenja za urbanizam Mladen Matović istakao je da nastoje da stignu na sva područja, te da raspolažu sa pet mašina, koje su na terenu.

Prethodno su čišćene gradske i prigradske saobraćajnice, a ti pravci se danas posipaju solju i abrazivnim materijalom.

Svijet

Tramp: Zelenski nema prave karte, ima samo mene

"U nekim mjesnim zajednicama gdje mještani posjeduju svoju mehanizaciju - opština Foča je pomogla gorivom, pa su tako zajedničkim snagama očišćeni putni pravci u dijelu Miljevine, Izbišnu, Kratinama i Capama", rekao je Matović.

Među onima koji su i ovoga puta bili vrijedni su i mještani Đeđeva, koji su traktorom i improvizovanom grtalicom očistili dva i po kilometra seoskog puta.

