RiTE Ugljevik: Besramna politizacija problema u Gradskoj toplani Bijeljina

U posljednjim istupima gradonačelnika Bijeljine evidentna je kontinuirana i besramna politizacija problema u Gradskoj toplani, uz pokušaj da se odgovornost za dugogodišnje kvarove i nefunkcionalan sistem prebaci na Rudnik i termoelektranu Ugljevik, saopšteno je iz RiTE Ugljevik.

Kako ističu, RiTE Ugljevik nema zaključen ugovor sa Gradskom Toplanom Bijeljina, niti prema ovom preduzeću ima bilo kakve poslovne ili ugovorne obaveze. Samim tim, problemi u funkcionisanju sistema daljinskog grijanja u Bijeljini ne mogu i ne smiju biti dovođeni u vezu sa RiTE Ugljevik.

Ugalj za snabdijevanje Gradske toplane ne isporučuje se direktno Gradskoj toplani, već privrednom subjektu "ZZ Ugljevik" sa kojim RiTE Ugljevik ima zaključen ugovor o prodaji uglja i prema kojem RiTE Ugljevik vrši isporuku u količinama i sa rokovima definisanim ugovorom. Dalja prodaja i distribucija uglja od strane "ZZ Ugljevik" trećim licima nije u nadležnosti Rudnika i termoelektrane Ugljevik.

Napominjemo da je firma "ZZ Ugljevik" u 2025. godini izvezla iz RiTE Ugljevik ukupnu količinu od 11.000 tona uglja, koje je dalje preprodavala po svom nahođenju.

Društvo Sastanak mljekara i predstavnika MPŠV, ovo su zaključci

Pored toga, ističu da se uporno prećutkuju dugogodišnji kvarovi, dotrajalost sistema i tehnički problemi u Toplani, koji su prisutni godinama unazad i koji nemaju nikakve veze sa RiTE Ugljevik.

Ističu da sve navedeno ukazuje na pokušaj da se složena situacija u RiTE Ugljevik iskoristi kao pogodno opravdanje za sopstveni nemar, neznanje i izostanak sistemskih rješenja.

Dodaju da umjesto preuzimanja odgovornosti, odgovornost se pokušava prebaciti na druge, na način koji je površan, neutemeljen i lišen ozbiljnih argumenata.

Napominju da su dogovori i poslovni odnosi između Grada Bijeljina, Gradske toplane i njihovih dobavljača isključivo su njihova unutrašnja stvar i nemaju nikakve veze sa RiTE Ugljevik.

"Smatramo da bi bilo odgovorno i korektno da se postojeće nesuglasice rješavaju tamo gdje su i nastale, bez pokušaja da se naše preduzeće uvuče u probleme za koje ne snosi nikakvu odgovornost.RiTE Ugljevik ostaje opredijeljen za profesionalan rad i odgovorno poslovanje, ali neće prihvatiti ulogu dežurnog krivca u pokušajima prikrivanja tuđih propusta", saopšteno je iz RiTE Ugljevik.