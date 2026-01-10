Logo
Zbog snijega bez struje ostalo nekoliko gatačkih sela

ATV

10.01.2026

14:52

0
Због снијега без струје остало неколико гатачких села

Zbog obilnih snježnih padavina, nekoliko sela na području Gacka ostalo je bez električne energije, potvrđeno je za ATV iz Elektrohercegovine.

“Bez napona su sela Kokorina, Čemerno, Nadanići, Fojnica, Klobučarica i Borač. Kvar u mjestu Vrbica je već otklonjen.” rekao je za ATV Igor Milojević, izvršni direktor za upravljanje mrežom u Elektrohercegovini.

Milojević je dodao da su sve raspoložive ekipe na terenu i da se intenzivno radi na sanaciji kvarova.

Snijeg

Gacko

struja

