Zbog snijega bez struje ostalo nekoliko gatačkih sela

Izvor:
ATV
10.01.2026
14:52
Komentari:0
Zbog obilnih snježnih padavina, nekoliko sela na području Gacka ostalo je bez električne energije, potvrđeno je za ATV iz Elektrohercegovine.
“Bez napona su sela Kokorina, Čemerno, Nadanići, Fojnica, Klobučarica i Borač. Kvar u mjestu Vrbica je već otklonjen.” rekao je za ATV Igor Milojević, izvršni direktor za upravljanje mrežom u Elektrohercegovini.
Milojević je dodao da su sve raspoložive ekipe na terenu i da se intenzivno radi na sanaciji kvarova.
