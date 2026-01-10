Zbog snijega bez struje ostalo nekoliko gatačkih sela

Zbog obilnih snježnih padavina, nekoliko sela na području Gacka ostalo je bez električne energije, potvrđeno je za ATV iz Elektrohercegovine.

“Bez napona su sela Kokorina, Čemerno, Nadanići, Fojnica, Klobučarica i Borač. Kvar u mjestu Vrbica je već otklonjen.” rekao je za ATV Igor Milojević, izvršni direktor za upravljanje mrežom u Elektrohercegovini.

Milojević je dodao da su sve raspoložive ekipe na terenu i da se intenzivno radi na sanaciji kvarova.