Minić: Srpska ne može da bude dovedena u pitanje

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je na svečanoj akademiji u Brčko distriktu povodom Dana Republike da Srpska ne može da bude dovedena u pitanje i da će se 9. januar slaviti i ubuduće u miru.

"Bićemo jaki, snažni i odlučni onoliko koliko budemo poštovali sebe i cijenili sve ono što imamo u Republici Srpskoj. Znamo da bez Republike Srpske ovdje ne bi ni postojali", rekao je Minić.

On je naveo da su na Centralnom spomeniku u Banjaluci svim borcima Vojske Republike Srpske poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu upisana imena i boraca koji nisu srpske nacionalnosti, a riječ je o muslimanima i Hrvatima.

Scena Hadžifejzović jedva preživio, vratio se na posao

"Republika Srpske nije pravljena samo na nas, ona je pravljena za sve dobre ljude", poručio je Minić.

On je istakao da je srpski narod slobodarski i da je pod trobojkom vijekovima bio na pravoj strani.

"Nismo uradili ni jednu lošu stvar. Građani Srpske treba da budu ponosni", rekao je Minić.

On je podsjetio da je Srpska formirana u miru 9. januara 1992. godine i da ne može da bude dovedena u pitanje.

"Republika Srpska se gradi, imamo obavezu prema budućim pokolenjima i svim poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i ne smijemo ih izdati", rekao je Minić.