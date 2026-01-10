Logo
Large banner

Minić: Srpska ne može da bude dovedena u pitanje

Izvor:

SRNA

10.01.2026

14:40

Komentari:

0
Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je na svečanoj akademiji u Brčko distriktu povodom Dana Republike da Srpska ne može da bude dovedena u pitanje i da će se 9. januar slaviti i ubuduće u miru.

"Bićemo jaki, snažni i odlučni onoliko koliko budemo poštovali sebe i cijenili sve ono što imamo u Republici Srpskoj. Znamo da bez Republike Srpske ovdje ne bi ni postojali", rekao je Minić.

On je naveo da su na Centralnom spomeniku u Banjaluci svim borcima Vojske Republike Srpske poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu upisana imena i boraca koji nisu srpske nacionalnosti, a riječ je o muslimanima i Hrvatima.

636008c1dabc0 senad hadzifejzovic

Scena

Hadžifejzović jedva preživio, vratio se na posao

"Republika Srpske nije pravljena samo na nas, ona je pravljena za sve dobre ljude", poručio je Minić.

On je istakao da je srpski narod slobodarski i da je pod trobojkom vijekovima bio na pravoj strani.

"Nismo uradili ni jednu lošu stvar. Građani Srpske treba da budu ponosni", rekao je Minić.

On je podsjetio da je Srpska formirana u miru 9. januara 1992. godine i da ne može da bude dovedena u pitanje.

"Republika Srpska se gradi, imamo obavezu prema budućim pokolenjima i svim poginulim u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i ne smijemo ih izdati", rekao je Minić.

Podijeli:

Tagovi:

Republika Srpska

Savo Minić

Brčko

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Линта: Домовински покрет хоће да забрани СПЦ и отме њену имовину

Region

Linta: Domovinski pokret hoće da zabrani SPC i otme njenu imovinu

2 h

0
Нетанјаху жели смањити зависност од америчке помоћи

Svijet

Netanjahu želi smanjiti zavisnost od američke pomoći

2 h

0
Доналд Трамп

Svijet

Trampov portret izložen u Nacionalnoj galeriji portreta u Vašingtonu

2 h

0
Харис Џиновић пјевао на слави код Жељка Обрадовића

Scena

Haris Džinović pjevao na slavi kod Željka Obradovića

3 h

0

Više iz rubrike

Додик најавио пут у Израел, планиран састанак са предсједником

Republika Srpska

Dodik najavio put u Izrael, planiran sastanak sa predsjednikom

3 h

0
Додик: Република Српска је формирана да буде трајна

Republika Srpska

Dodik: Republika Srpska je formirana da bude trajna

4 h

0
Свечана академија у Брчком поводом Дана Републике

Republika Srpska

Svečana akademija u Brčkom povodom Dana Republike

4 h

0
Поводом Дана Републике Српске положени вијенци на споменик српским браниоцима Брчког

Republika Srpska

Povodom Dana Republike Srpske položeni vijenci na spomenik srpskim braniocima Brčkog

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

17

Sijarto: Brisel i Kijev žele da uvuku Mađarsku u rat, prepreka za to je Orban

17

13

Iranke pale cigarete slikama ajatolaha Hamneija, dobile "kritike" zbog jedne stvari

17

01

Dva horoskopska znaka doživjeće čudo u januaru 2026: Novac im dolazi na neočekivane načine

16

46

Vozači oprez: Velike gužve na graničnim prelazima

16

34

Nikolija spakovala kofere i napustila dom: Pjevačica se oglasila, Relje "nema nigdje"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner