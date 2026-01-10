Haris Džinović pjevao na slavi kod Željka Obradovića

Izvor:
Porodica doskorašnjeg trenera Partizana, Željka Obradovića, proslavila je krsnu slavu Svetog Stefana, a ovaj svečani trenutak okupio je sam krem društva u jednoj poznatoj beogradskoj kafani.
Iako se termin slave poklopio sa gostovanjem Partizana u Barseloni, gde su crno-beli pretrpeli poraz, to nije sprečilo "Žoca" da u krugu porodice i prijatelja dostojno obeleži veliki svetac.
Atmosferu je do usijanja doveo niko drugi do legendarni Haris Džinović. Poznat kao neko ko pravi najbolji štimung, Haris je nizao svoje vanvremenske hitove, a jedan od njih, "Ja bih opet samo s tobom", procurio je na društvenim mrežama kao deo repertoara.
U nastavku možete pogledati i kako je sve to izgledalo, uz napomenu da je video snimak treći po redu u galeriji.
