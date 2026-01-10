Sutra oblačno uz djelimično razvedravanje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje i temperaturu vazduha od minus četiri do jedan stepen Celzijusov.

Jutro će biti hladno i pretežno oblačno, oko rijeka i po kotlinama maglovito, a slab snijeg se očekuje od jugozapada ka istoku, uz jak sjeverni vjetar koji će pojačavati osjećaj hladnoće, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana djelimično razvedravanje uz sunčane periode, posebno na sjeveru, dok će na jugu veći dio dana biti sunčano i vjetrovito.

Uveče i tokom noći sa nedjelje na ponedjeljak biće veoma hladno.

Duvaće slab do umjeren vjetar, uz jake udare sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka, olujna bura.

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus 10 do minus šest, na jugu do jedan, u višim predjelima od minus 15, a najviša dnevna od minus četiri do jedan, na jugu oko šest, u višim krajevima od minus sedam stepeni Celzijusovih.

U većini predjela danas je oblačno, sa kišom u Hercegovini i snijegom u ostalim krajevima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Han Pijesak minus jedan, Gacko, Čemerno, Bjelašnica i Tuzla nula, Višegrad, Sokolac, Prijedor, Bijeljina, Sarajevo i Zenica jedan, Banjaluka, Doboj i Mrkonjić Grad dva, Bileća četiri, Trebinje sedam, te Mostar osam stepeni Celzijusovih.