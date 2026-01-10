Logo
Large banner

Sutra oblačno uz djelimično razvedravanje

Izvor:

SRNA

10.01.2026

13:55

Komentari:

0
Вријеме
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje i temperaturu vazduha od minus četiri do jedan stepen Celzijusov.

Jutro će biti hladno i pretežno oblačno, oko rijeka i po kotlinama maglovito, a slab snijeg se očekuje od jugozapada ka istoku, uz jak sjeverni vjetar koji će pojačavati osjećaj hladnoće, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana djelimično razvedravanje uz sunčane periode, posebno na sjeveru, dok će na jugu veći dio dana biti sunčano i vjetrovito.

Uveče i tokom noći sa nedjelje na ponedjeljak biće veoma hladno.

Duvaće slab do umjeren vjetar, uz jake udare sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena do jaka, olujna bura.

Марко Рубио

Svijet

Rubio: SAD podržava hrabri narod Irana

Jutarnja temperatura vazduha biće od minus 10 do minus šest, na jugu do jedan, u višim predjelima od minus 15, a najviša dnevna od minus četiri do jedan, na jugu oko šest, u višim krajevima od minus sedam stepeni Celzijusovih.

U većini predjela danas je oblačno, sa kišom u Hercegovini i snijegom u ostalim krajevima, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Han Pijesak minus jedan, Gacko, Čemerno, Bjelašnica i Tuzla nula, Višegrad, Sokolac, Prijedor, Bijeljina, Sarajevo i Zenica jedan, Banjaluka, Doboj i Mrkonjić Grad dva, Bileća četiri, Trebinje sedam, te Mostar osam stepeni Celzijusovih.

Podijeli:

Tagovi:

Vrijeme

nevrijeme

oblaci

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мирко Иванић напустио припреме Звезде

Fudbal

Mirko Ivanić napustio pripreme Zvezde

3 h

0
Судија излудио Дончића: Од***и одавде!

Košarka

Sudija izludio Dončića: Od***i odavde!

3 h

0
Током спуста ударила главом у ограду при брзини од 109 километара на час

Ostali sportovi

Tokom spusta udarila glavom u ogradu pri brzini od 109 kilometara na čas

4 h

0
Научници успјели да "подмладе" јајне ћелије

Nauka i tehnologija

Naučnici uspjeli da "podmlade" jajne ćelije

4 h

0

Više iz rubrike

Тузла јутрос најзагађенији град у БиХ, Сарајево боље од Бањалуке

Društvo

Tuzla jutros najzagađeniji grad u BiH, Sarajevo bolje od Banjaluke

5 h

0
У функцији Централни информациони систем у угоститељству

Društvo

U funkciji Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu

6 h

0
Ходање по снијегу

Društvo

Narednih dana izuzetno hladno ujutru

8 h

0
Магла

Društvo

Vozači oprez! Magla i led otežavaju saobraćaj

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

17

Sijarto: Brisel i Kijev žele da uvuku Mađarsku u rat, prepreka za to je Orban

17

13

Iranke pale cigarete slikama ajatolaha Hamneija, dobile "kritike" zbog jedne stvari

17

01

Dva horoskopska znaka doživjeće čudo u januaru 2026: Novac im dolazi na neočekivane načine

16

46

Vozači oprez: Velike gužve na graničnim prelazima

16

34

Nikolija spakovala kofere i napustila dom: Pjevačica se oglasila, Relje "nema nigdje"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner