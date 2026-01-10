Logo
Mirko Ivanić napustio pripreme Zvezde

Izvor:

Telegraf

10.01.2026

13:37

Мирко Иванић напустио припреме Звезде
Foto: Tanjug/FOTO TANJUG/ANA PAUNKOVIĆ

Kapiten fudbalskog kluba Crvena zvezda, Mirko Ivanić, morao je da napusti zimske pripreme u Antaliji nakon što je doživio povredu lijeve noge na jednom od treninga.

Ivanić je povredio nogu tokom treninga u Turskoj, a nakon konsultacija sa stručnim štabom i medicinskim timom kluba, doneta je odluka da se vrati u Beograd.

- Po povratku u glavni grad Srbije, Ivanić će odmah započeti terapiju. Klub će učiniti sve kako bi kapiten bio spreman za predstojeći meč u Ligi Evrope protiv Malmea - stoji u saopštenju crveno-bijelih.

(telegraf)

