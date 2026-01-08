Jamal proglašen za najskupljeg igrača na planeti

Napadač Barselone Lamin Jamal procijenjen je na čak 343 miliona evra i, prema podacima Međunarodnog centra za sportske studije (CIES), trenutno nosi epitet najvrijednijeg fudbalera na svijetu.

Švajcarski institut prilikom određivanja tržišne vrijednosti primjenjuje sopstvenu, specifičnu metodologiju.

Iza 18-godišnjeg evropskog šampiona sa reprezentacijom Španije nalaze se Erling Haland iz Mančester sitija, čija je vrijednost procijenjena na 255 miliona evra, te Kilijan Mbape iz Real Madrida sa 201 milionom.

U samom vrhu liste, među deset najskupljih fudbalera planete, nalaze se još Džud Belingem, Mikael Olise, Florijan Virc, Dezire Due, Žoao Neveš, Arda Guler i Pedri, što dodatno potvrđuje da mladi igrači trenutno dominiraju svjetskim fudbalom.