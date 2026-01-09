Logo
Evo koliko godina robije čeka pljačkaše zlatare

Izvor:

ATV

09.01.2026

11:51

Ево колико година робије чека пљачкаше златаре
Foto: Unsplash

Kantonalni sud u Sarajevu izrekao je prvostepenu presudu kojom je Damir Šišaković osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od sedam godina zbog krivičnih djela razbojništva i neovlaštenog posjedovanja droge. Almir Mehović je za krivično djelo razbojništva osuđen na četiri godine zatvora.

Ranije je, na osnovu sporazuma o priznanju krivice, Emir Šenderović osuđen na godinu dana zatvora zbog pomaganja osuđenima.

Prema optužnici, Damir Šišaković i Almir Mehović terete se da su 4. decembra 2024. godine, oko 18 časova i 25 minuta, izvršili razbojništvo u zlatarskoj radnji u ulici Sarači u Sarajevu. Uz prijetnju pištoljem natjerali su radnicu da iz sefa izvadi novac, nakon čega su otuđili oko 11.000 KM u gotovini i zlatni nakit u vrijednosti od oko 180.000 KM, te se udaljili s lica mjesta.

Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Neka je srećan naš Dan, naše Republike!

Otprilike sat vremena nakon razbojništva, u stanu koji su koristili, čekao ih je Emir Šenderović. Tada su podijelili ukradeni nakit i dogovorili njegovu prodaju s ciljem prikrivanja tragova krivičnog djela. Šenderović je kasnije uhapšen u Bijeljini, gdje je, prema navodima, planirao prodati nakit.

