Završena obdukcija tijela Cvijana Simića, poznat uzrok smrti

Autor:

Ognjen Matavulj

08.01.2026

15:10

Komentari:

0
Foto: Facebook

Uzrok smrti Cvijana Simića (27) iz Italije je utapanje, utvrđeno je obdukcijom tijela koja je urađena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.

Kako je potvrđeno za ATV na tijelu nije bilo povreda i nisu pronađeni elementi koji bi ukazivali da se radi o nekom krivičnom djelu. Izvori ATV-a, kažu da na to ne upućuju ni tragovi koji su zatečeni na mjestu pronalaska tijela, ali i Simićevog automobila "opel astra".

Hronika

Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo Cvijana Simića

Cvijan Simić nestao je 2. januara kada se, oko 12.30 časova, udaljio iz hotela u kojem je odsjeo u Banjaluci. Nestanak je zvanično prijavljen policiji 4. januara. Simićevo vozilo snimljeno je na području Surjana kod Mrkonjić Grada i 5. januara je pronađeno parkirano nedaleko od Vrbasa. U vozilu su zatečene mladićeve lične stvari poput telefona, cigareta i slično, dok je ključ od vozila pronađen u blizini vozila.

Hronika

Pronađeno tijelo mladića u močvari: Oglasila se policija

Nakon toga organizovana pretraga terena u koju su se, na Božić, 7. januara uključili građani, te policijski službenici PU Mrkonjić Grad i Banjaluka, te pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske. Obezbijeđen je i čamac i oko 14.20 časova na močvarnom području uz Vrbas, na području Surjana, pronađeno je mladićevo tijelo.

Hronika

Brat Cvijana Simića objavio potresnu poruku nakon potrage

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Cvijan Simić

utapanje

