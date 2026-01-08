Logo
Uhapšen muškarac koji je pretukao policajca dok je bio sa maloljetnim djetetom

Izvor:

Kliks

08.01.2026

14:57

Полиција аутомобил
Foto: ATV BL

U sarajevskom naselju Stup sinoć je došlo do incidenta kada je muškarac pretukao pripadnika Jedinice za podršku Ministarstva unutrašnjih poslova MUP KS, a koji je zadobio teške tjelesne povrede.

Do incidenta je došlo u večernjim satima, oko 18:25 sati i prijavljen je Policijskoj upravi Ilidža.

U trenutku napada povrijeđeni pripadnik MUP-a KS nije bio na službenoj dužnosti, ali je bio u društvu maloljetnog djeteta.

Kako je potvrđeno iz MUP-a KS, on je zadobio teške tjelesne povrede.

Napadač je pobjegao s lica mjesta, ali je kasnije u 22:00 sata uhapšen. Uhapšen je N.M. (1993) zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška tjelesna povreda.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uhapšeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

Sarajevo

hapšenje

