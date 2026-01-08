Logo
Jezivo nasilje u porodici: Pijan ženi polomio nos

Izvor:

Informer

08.01.2026

14:35

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

M. S. (59) saslušan je u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu zbog sumnje da je na Badnje veče, pod dejstvom alkohola, nanio partnerki teške tjelesne povrede.

U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu doveden je na saslušanje uhapšeni M.S. (59) prema kojem je, po nalogu dežurnog javnog tužioca, od strane PS Surčin, na Badnje veče donijeto rješenje o zadržavanju zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.

Болница

Zdravlje

Slovenka umrla nakon liposukcije: Krvarila i očajnički zvala za pomoć

"Okrivljenom se naredbom o sprovođenju istrage stavlja na teret da je dana 06. januara 2026. godine oko 20 časova u Beogradu, u porodičnoj kući u Surčinu, pod uticajem alkohola u količini od 0,48 promila, primenom nasilja, drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozio spokojstvo, telesni integritet i duševno stanje člana svoje porodice - vanbračne supruge, usljed čega je kod oštećene nastupila teška tjelesna povreda, na taj način što joj je nakon kraće verbalne rasprave uputio pogrdne reći, zatim joj prišao i zadao nekoliko udaraca zatvorenom šakom u predelu lica i nosa i tom prilikom joj naneo teške tjelesne povrede u vidu frakture nosnih kostiju", navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog tužilaštva u Beogradu.

Kako se dodaje, okrivljeni je u prisustvu branioca izneo svoju odbranu i izjavio da nije tačno da je izvršio krivično djelo, nasilje u porodici, koje mu se stavlja na teret.

"Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnijelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi ometati postupak uticanjem na oštećenu i da će ponoviti krivično djelo", dodaje se u saopštenju tužilaštva, prenosi Informer.

Tag:

nasilje u porodici

