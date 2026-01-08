Logo
Izvještaj protiv dva šumarska inženjera zbog zloupotrebe ovlaštenja

Izvor:

ATV

08.01.2026

13:05

Извјештај против два шумарска инжењера због злоупотребе овлаштења
Foto: Pixabay

Protiv dva šumarska inženjera iz Srebrenice čiji su inicijali I.S. i I.G. Okružnom javnom tužilaštvu u Bijeljini podnesen je izvještaj o krivičnom djelu zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, saopšteno je iz zvorničke Policijske uprave.

Lica su osumnjičena da su zloupotrijebila svoja ovlaštenja jer su 36 plastičnih pločica za obrojčavanje trupaca, koje su im bile povjerene, predala drugom licu iako su znala da je to zabranjeno.

Republika Srpska

CIK: Na ponovljenim izborima stari listići i novi birački odbori

U saopštenju je navedeno da su te pločice u službenim evidencijama prikazali kao da su već iskorištene na području opštine Srebrenica, čime su omogućili sticanje protivpravne imovinske koristi.

