Brat Cvijana Simića objavio potresnu poruku nakon potrage

Izvor:
ATV
07.01.2026
19:43
Komentari:0
Kosta Simić, brat Cvijana Simića za kojim se tragalo, danas se kratko oglasio na društvenim mrežama porukom koja lomi srce: "Ljubavi moja počivaj u miru".
Podsjetimo, beživotno tijelo Cvijana Simića (27), koji je nestao 2. januara, pronađeno je danas na području Bočca, potvrđeno je za ATV.
Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo Cvijana Simića
Tijelo je pronađeno u vodi nedaleko od mjesta gdje je prethodno pronađen Simićev automobil. Na licu mjesta izvršen je uviđaj i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci naložilo je da se izvrši obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
