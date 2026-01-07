Brat Cvijana Simića objavio potresnu poruku nakon potrage

Kosta Simić, brat Cvijana Simića za kojim se tragalo, danas se kratko oglasio na društvenim mrežama porukom koja lomi srce: "Ljubavi moja počivaj u miru".

Podsjetimo, beživotno tijelo Cvijana Simića (27), koji je nestao 2. januara, pronađeno je danas na području Bočca, potvrđeno je za ATV.

Hronika Tragičan kraj potrage: Pronađeno tijelo Cvijana Simića

Tijelo je pronađeno u vodi nedaleko od mjesta gdje je prethodno pronađen Simićev automobil. Na licu mjesta izvršen je uviđaj i Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci naložilo je da se izvrši obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.