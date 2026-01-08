Logo
Poznato kada bi Bijeljina mogla dobiti grijanje

Izvor:

SRNA

08.01.2026

21:11

Познато када би Бијељина могла добити гријање
Foto: ATV

Isporuka grijanja stanovnicima Bijeljine trebalo bi da počne sutra u poslijepodnevnim časovima, najavljeno je iz Gradske toplane gdje očekuju da će do podne imati nove količine uglja.

Kako su pojasnili, dobavljač uglja za potrebe Toplane dobio je uvjeravanja u Rudniku i termoelektrani "Ugljevik" da će do podne biti obezbijeđene nove količine uglja.

"Radijatori u stambenim i poslovnim prostorima korisnika usluga Gradske toplane biće topli do večernjih časova", navedeno je iz ovog preduzeća.

струја-сат

Gradovi i opštine

Kvar u trafostanici, evo kad se očekuje dolazak struje

Napomenuli su da Gradska toplana od 1. januara nije dobila isporuku uglja od dobavljača zbog zastoja eksploatacije u ugljevičkom rudniku, te da stoga nisu u mogućnosti da isporučuju grijanje korisnicima.

Gradska toplana zahvalila je građanima na razumijevanju za probleme koje ima sa nabavkom uglja.

Bijeljina

grijanje

