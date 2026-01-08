Poznato kada bi Bijeljina mogla dobiti grijanje

Izvor:
Isporuka grijanja stanovnicima Bijeljine trebalo bi da počne sutra u poslijepodnevnim časovima, najavljeno je iz Gradske toplane gdje očekuju da će do podne imati nove količine uglja.
Kako su pojasnili, dobavljač uglja za potrebe Toplane dobio je uvjeravanja u Rudniku i termoelektrani "Ugljevik" da će do podne biti obezbijeđene nove količine uglja.
"Radijatori u stambenim i poslovnim prostorima korisnika usluga Gradske toplane biće topli do večernjih časova", navedeno je iz ovog preduzeća.
Napomenuli su da Gradska toplana od 1. januara nije dobila isporuku uglja od dobavljača zbog zastoja eksploatacije u ugljevičkom rudniku, te da stoga nisu u mogućnosti da isporučuju grijanje korisnicima.
Gradska toplana zahvalila je građanima na razumijevanju za probleme koje ima sa nabavkom uglja.
