Logo
Large banner

Žena (45) u autu u Glini izgubila svijest i umrla

22.02.2026

12:17

Komentari:

0
Жена (45) у ауту у Глини изгубила свијест и умрла

U Glini je u ned‌jelju u ranim jutarnjim satima preminula 45-godišnja žena nakon što je tokom vožnje u automobilu izgubila svijest. Nesretna žena bila je putnica u vozilu, objavila je sisačko-moslavačka policija.

Uzrok smrti utvrdiće obdukcija

Nakon što joj je pozlilo, žena je prevezena u ambulantu u Glini, gd‌je su ljekari mogli samo konstatirati smrt. Patolog koja je obavila pregled tijela na mjestu događaja nije pronašla nikakve vidljive vanjske povrede.

Tijelo preminule prevezeno je u sisačku Opštu bolnicu gd‌je će se obaviti obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. O događaju će biti obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo posebnim izvještajem.

(Indeks)

Podijeli:

Tagovi :

Glina

preminula žena

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Како је патријарх Павле говорио о ТРИ највећа гријеха у посту

Društvo

Kako je patrijarh Pavle govorio o TRI najveća grijeha u postu

4 h

0
Британско истраживање: Откривене генетске сличности рака код мачака и људи

Nauka i tehnologija

Britansko istraživanje: Otkrivene genetske sličnosti raka kod mačaka i ljudi

5 h

0
Сијарто: Брисел планира 20. пакет санкција - Мађарска неће подржати

Svijet

Sijarto: Brisel planira 20. paket sankcija - Mađarska neće podržati

5 h

0
Опроштај од младе мајке троје дјеце погинуле у тешкој несрећи: Живот је изгубила наша драга Сања док се враћала кући

Srbija

Oproštaj od mlade majke troje djece poginule u teškoj nesreći: Život je izgubila naša draga Sanja dok se vraćala kući

5 h

0

Više iz rubrike

Полиција дневно реагује 5-10 пута због ментално растројених комшија

Region

Policija dnevno reaguje 5-10 puta zbog mentalno rastrojenih komšija

7 h

0
Нестао планинар у Црној Гори, траје потрага

Region

Nestao planinar u Crnoj Gori, traje potraga

7 h

0
Весна Братић бивша министарка у Влади Црне Горе

Region

Vesni Bratić u ponedjeljak skidaju nanogicu

1 d

0
Убијени у "Олуји" и "Бљеску": "Веритас" објавио идентитет шесторо Срба

Region

Ubijeni u "Oluji" i "Bljesku": "Veritas" objavio identitet šestoro Srba

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Farmeri na mukama: Tržište jaja potresa novi problem

16

51

Poznato ko je muškarac koji je ubijen na Trampovom imanju, porodica prijavila nestanak

16

45

Grobari oskrnavili Zvezdin semafor na Marakani, evo šta su napisali

16

41

Tragičan epilog potrage! Pronađena tijela dvojice robolovaca

16

36

Osetkovski u Partizanu – potpisao novi ugovor

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner