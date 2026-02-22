Žena (45) u autu u Glini izgubila svijest i umrla

22.02.2026
12:17
Komentari:0
U Glini je u nedjelju u ranim jutarnjim satima preminula 45-godišnja žena nakon što je tokom vožnje u automobilu izgubila svijest. Nesretna žena bila je putnica u vozilu, objavila je sisačko-moslavačka policija.
Nakon što joj je pozlilo, žena je prevezena u ambulantu u Glini, gdje su ljekari mogli samo konstatirati smrt. Patolog koja je obavila pregled tijela na mjestu događaja nije pronašla nikakve vidljive vanjske povrede.
Tijelo preminule prevezeno je u sisačku Opštu bolnicu gdje će se obaviti obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. O događaju će biti obaviješteno i nadležno državno odvjetništvo posebnim izvještajem.
(Indeks)
Društvo
4 h0
Nauka i tehnologija
5 h0
Svijet
5 h0
Srbija
5 h0
Najnovije
Najčitanije
16
57
16
51
16
45
16
41
16
36
Trenutno na programu