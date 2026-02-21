Ubijeni u "Oluji" i "Bljesku": "Veritas" objavio identitet šestoro Srba

Dokumentaciono-informacioni centar "Veritas" saopštio je danas identitet šestoro Srba ubijenih u akcijama hrvatske vojske "Bljesak" i "Oluja", čiji su posmrtni ostaci identifikovani na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

U saopštenju se naglašava da se svih šest identifikovanih lica nalazi na "Veritasovom" spisku nestalih.

Prema "Veritasovim" saznanjima, identifikovan je Stevan /Jovana/ Bogić iz Svinjarevaca kod Vukovara.

On je 13. septembra 1991. godine, zajedno sa Dušanom Đurićem, odveden na rad u mjesnu zajednicu u Svinjarevce, od kada mu se izgubio svaki trag, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su sa groblja u Vinkovcima.

Među identifikovanim je Jovo /Sime/ Pribičević /36/ iz Leđevca kod Nove Gradiške, koji je nestao za vrijeme akcije "Bljesak" 1. maja 1995. godine na području Paklenice.

Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su sa groblja u Rajiću. U istoj akciji smrtno je stradao i njegov polubrat Zoran /26/, ali njegovi posmrtni ostaci još nisu pronađeni.

Identifikovan je i Dušan Sekulić /61/ rođen u Banskom Grabovu kod Petrinje, koji je poginuo u vrijeme akcije "Oluja" 6. ili 7. avgusta 1995. godine na području Gora.

Konačno je poznata i sudbina Đurđice /Milana/ Štulić rođene u Bukoviću kod Benkovca, gdje je i živjela.

Ona je za vrijeme akcije "Oluja" ostala u svojoj kući gdje je, prema izjavama svjedoka, ubijena 21. avgusta 1995. godine, a njeni posmrtni ostaci ekshumirani su sa groblja u Zadru u proljeće 2013. godine.

Identifikovan je i Predrag /Save/ Preradović /26/, koji je rođen u Osijeku, gdje je i živio do septembra 1991. godine, a nestao pod nerazjašnjenim okolnostima u Vukovaru. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su sa groblja u Pačetinu.

Utvrđen je i identitet Petrovke /Petra/ Kužet /41/ iz sela Dobropoljci kod Benkovca.

Za vrijeme akcije "Oluja" ostala je u svojoj kući u zaseoku Kužeti, gdje je, prema izvještaju Hrvatskog helsinškog odbora, 25. septembra 1995. godine zapaljena zajedno sa kućom. Njeni posmrtni ostaci ekshumirani su sa groblja u Dobropoljcima.

Na "Veritasovom" spisku nestalih trenutno se nalazi 1.471 osoba čija sudbina još nije rasvijetljena, među kojima je 1.059 ili 72 odsto civila i 422 ili 29 odsto žena.

Najviše ih je nestalo u prvoj i posljednjoj godini rata.

"Veritas" raspolaže podacima o više desetina poznatih i potencijalnih mjesta ukopa oko 200 lica na području Hrvatske, pokopanih uglavnom pod oznakom "nepoznat", čiji posmrtni ostaci čekaju na ekshumaciju 30 godina nakon rata, isključivo zbog opstrukcije hrvatske strane.