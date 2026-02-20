Logo
Oslobođeni Andrija Mandić i Milan Knežević!

Apelacioni sud Crne Gore je saopštio da je u ponovljenom postupku potvrdio oslobađajuću presudu u predmetu pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine i oslobodio lidere bivšeg Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andriju Mandića.

Apelacioni sud je odbio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici kojom su Mandić, Knežević i ostali optuženi oslobođeni optužbi za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj terorizma, uz obrazloženje da nije dokazano da su izvršili krivična djela koja su im stavljena na teret.

Knežević je prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici, zajedno s Mandićem - drugim liderom tadašnjeg Demokratskog fronta (DF), 2019. pred Višim sudom u Podgorici bio osuđen na pet godina zatvora.

Knežević i Mandić, kao i dva ruska državljanina i devet državljana Srbije proglašeni su krivim za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra 2016. godine.

Apelacioni sud je, međutim, tu presudu ukinuo, ali tek poslije promjene vlasti 2020. godine, kada je Demokratska partija socijalista nakon trideset godina otišla u opoziciju.

U međuvremenu je došlo do promjene na čelu Specijalnog državnog tužilaštva, a glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je završio u pritvoru zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja u drugim slučajevima.

Ipak novo tužilaštvo je ostalo pri optužnici tražilo je zatvorske kazne za Kneževića i Mandića. Njih je, međutim, Viši sud u ponovljenom postupku oslobodio.

Presudom Višeg suda u Podgorici optuženi Eduard Šišmakov Vadimovič, Vladimir Popov Nikolajevič, Bratislav Dikić, Predrag Bogićević, Nemanja Ristić, Srboljub Đorđević, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić, Mihailo Čađenović, Andrija Mandić i Milan Knežević, oslobođeni su optužbe.

- Optuženi Eduard Šišmakov Vadimovič i Vladimir Popov Nikolajevič oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i krivično djelo terorizam u pokušaju.

- Optuženi Bratislav Dikić, Predrag Bogićević, Nemanja Ristić, Srboljub Đorđević, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić, Mihailo Čađenović, Andrija Mandić i Milan Knežević oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije - piše u saopštenju Apelacionog suda.

Optuženi Bratislav Dikić, Predrag Bogićević i Nemanja Ristić oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično d‌jelo terorizam u pokušaju putem pomaganja.

