Mandić ne želi da vodi sjednicu zbog situacije u Zeti

SRNA

31.12.2025

16:44

Мандић не жели да води сједницу због ситуације у Зети

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić rekao je da ne može da vodi današnju sjednicu parlamenta jer se "situacija u Zeti usložava".

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pozvao je lokalnu vlast u Podgorici da odblokiraju puteve u zetskom selu Botun gdje je juče počela izgradnja kolektora za prečišćavanje otpadnih voda mimo volje mještana.

Knežević je najavio da, ako se to ne desi i putevi ne budu odblokirani, mještani izaći sa mehanizacijom sutra u 12.00 časova.

Mandić je tim povodom rekao da sve probleme treba rješavati dijalogom.

- Potrebni su nam mir i stabilnost. Obratio sam se predsjedniku Vlade juče i rekao da su se neke crvene linije, koje su bile razmaknute, suzile. Nije dobro da uđemo u neke turbulentne situacije - rekao je Mandić tokom sjednice parlamenta.

On je dodao da radi na pronalaženju rješenja koliko je to u njegovoj nadležnosti.

Mandić je rekao da ni poslanici Nove srpske demokratije, čiji je lider, neće učestvovati u nastavku današnje sjednice Skupštine Crne Gore.

U međuvremenu crnogorski premijer Milojko Spajić i predsjednik Jakov Milatović uspjeli su da na aerodromu u Golubovcima uđu u avion za Beč, gdje će prisustvovati novogodišnjem koncertu, uprkos blokadama koje organizuju mještani Zete.

Ranije danas DNP saopštio je da će nakon novogodišnjih praznika predsjednik te partije Milan Knežević zakazati sjednicu Predsjedništva i predložiti izlazak iz Vlade Milojka Spajića i vlasti u Podgorici.

Skupština redovno jesenje zasjedanje završava 31. decembra, a redovno proljećno zasjedanje počinje u martu. Ukoliko se ukaže potreba tokom januara i februara može se zakazati vanredno zasjedanje.

Andrija Mandić

Crna Gora

