Kako da crveno vino postane vaš saveznik u njezi kože

Iako je kvalitetno crveno vino skupo za njegu kože, sastojci koji su prisutni u crvenom vinu će vam pomoći da nahranite vašu kožu i pomoći će da izgleda zapanjujuće i besprijekorno. Crveno vino će držati vašu kožu dalje od problema kao što su akne i neželjene dlačice.

Crveno vino je takođe jedan od omiljenih sastojaka žena koji obično koriste na koži da se otarase tamnih fleka i drugih problema na koži.

Hronika Zapaljena dva auta, požar prijetio zgradama

Kupanje u crvenom vinu jednom mjesečno je od suštinskog značaja za žene današnjice. Aroma crvenog vina vam pomaže da se oslobodite stresa!

Sve što treba da uradite je da dodate flašu crnog vina u kadu koja je puna tople vode i razmazite vašu kožu svakog mjeseca ovim prirodnim "lijekom".

Crveno vino takođe pomaže da se oslobodite strija, tako da mame koje su nedavno rodile dijete, mogu da koriste ovaj sastojak da se oslobode strija na svom stomaku.

Hronika Razbojnik napao radnicu, pa pobjegao zbog jednog njenog poteza

Evo nekih drugih kozmetičkih upotreba crvenog vina:

Riješite se strija

Ako želite da se otarasite ružnih strija, masirajte stomak crvenim vinom. Uradite tretman crvenim vinom jednom nedjeljno i to će vam pomoći da strije polako nestanu.

Oslobodite se bubuljica sa tijela

Zbog masne ishrane i zagađenja mnogi ljudi se suočavaju sa bubuljicama koje se s vremna na vrijeme pojave na tijelu. Da biste se oslobodili akni na vašem tijelu, umočite vatu u crveno vino i tapkajte preko akni. Uradite to dva puta u toku dana da bi se što prije osloboditi od akni.

Tamne fleke na koži

Tamne fleke na koži mogu se neutralisati ukoliko se kupate u crvenom vinu dva puta nedjeljno. Ne nanosite losion za tijelo na fleke poslije kupanja vinom. Da se tamne fleke što prije uklone potrebno je da dodate sok od jednog limuna na jednu čašu crnog vina. Masirajte fleke ovom mješavinom i poslije 15 minuta isperite.

Svijet Kataklizma: Ulice pod vodom, zatvorene škole, stotine ljudi evakuisano

Uklonite neželjene dlačice

Umorni ste od depilacije i brijanja dlačica sa vaših nogu i ruku? Pa, ako jeste, probajte masiranjem tijela crvenim vinom. Sastojci prisutni u vinu će uticati na folikul, tako da će dlačice da otpadnu sa lakoćom.

Pojava bora

Vino ima sjajan efekat na bore. Umivanje vinom dva puta nedjeljno će vam pomoći da vaše bore budu manje vidljive.

Pore na koži

Ukoliko imate proširene pore na licu, možete ih ukloniti pomoću crnog vina. Kombinujte crno vino i mlijeko da se riješite proširenih pora. Masirajte ovom mješavinom lice jednom nedjeljno. Vaše pore će biti manje vidljive.

Suva koža

Suva koža može biti takođe tretirana crvenim vinom. Pomiješajte jednu čašu crnog vina i jednu šolju mlijieka. Umivajte se ovom mješavinom dva puta nedjeljno da se riješite prirodno suve kože. Za samo nekoliko nedjelja vaša koža će postati sjajna i baršunasta.

Svijet Tramp zaprijetio: Bićete zbrisani sa lica zemlje

Oslobodite se mladeža

Ne odlučujte se za tretmane na hemijskoj bazi kako bi se oslobodile mladeža. Možete masirati region crvenim vinom.

Pored opuštajećeg efekta koje čaša crvnog vina ima na vaš organizam, sada znate kako da ostatak vina iskoristite u službi vaše ljepote.