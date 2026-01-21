Logo
Ruska PVO oborila 75 dronova nad ruskim regionima

Izvor:

RT Balkan

21.01.2026

08:46

Руска ПВО оборила 75 дронова над руским регионима
Foto: Tanjug / AP

Ministarstvo odbrane saopštilo je da su Oružane snage Rusije su tokom noći oborile 75 ukrajinskih dronova iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

"Tokom protekle noći, od 23 do 7 časova, sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 75 ukrajinskih bespilotnih letelica", navodi se u izvještaju.

Najveći broj letjelica uništen je iznad Kubanske oblasti – 45.

Ruske snage su takođe oborile devet dronova iznad Orlovske oblasti. Po tri su uništile iznad Rostovske oblasti i Krima, po dva iznad Astrahanske, Brjanske i Kurske i jedan iznad Voronješke oblasti.

Još sedam dronova je uništeno iznad Crnog i jedan iznad Azovskog mora.

(RT Balkan)

Tagovi:

PVO

Rusija

