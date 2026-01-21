Netanjahu prihvatio Trampov poziv u Odbor za mir u Gazi

Izvor:
21.01.2026
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu prihvatio je prijedlog predsjednika SAD Donalda Trampa da Tel Aviv postane član Odbora za mir u Gazi, saopšteno je iz kabineta izraelskog lidera.
"Premijer Benjamin Netanjahu saopštio je da je prihvatio poziv predsjednika SAD Donalda Trampa i pridružiće se Odboru za mir, u kojem će biti svjetski lideri", navedeno je u saopštenju.
Prema izvorima agencije "Blumberg", oko 60 zemalja, uključujući nekoliko evropskih, pozvano je da se pridruži odboru, a Tramp želi da konačna povelja i mandat komiteta budu potpisani sutra u Davosu.
