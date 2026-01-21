Logo
Tramp: Amerika ima oružje za koje niko ne zna

SRNA

21.01.2026

07:58

Трамп: Америка има оружје за које нико не зна
Foto: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

SAD posjeduju oružje za koje ostatak svijeta ne zna, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.

"Imamo oružje za koje niko ne zna. Možda je bolje da ne govorim ništa o tome, ali imamo veoma impresivno oružje", odgovorio je Tramp na pitanje voditelja televizije "Njuz nejšn" u vezi sa određenim "akustičnim" oružjem upotrijebljenim u vojnoj operaciji u Venecueli.

Tramp nije otkrio detalje o pomenutom oružju.

Donald Tramp

Amerika

