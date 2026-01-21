Tramp: Amerika ima oružje za koje niko ne zna

Izvor:
SRNA
21.01.2026
07:58

SAD posjeduju oružje za koje ostatak svijeta ne zna, izjavio je američki predsjednik Donald Tramp.
"Imamo oružje za koje niko ne zna. Možda je bolje da ne govorim ništa o tome, ali imamo veoma impresivno oružje", odgovorio je Tramp na pitanje voditelja televizije "Njuz nejšn" u vezi sa određenim "akustičnim" oružjem upotrijebljenim u vojnoj operaciji u Venecueli.
Tramp nije otkrio detalje o pomenutom oružju.
