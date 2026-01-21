Trampov let prekinut zbog problema u letjelici

Predsjednički avion na putu za Davos u Švicarskoj, u kome se nalazio američki predsjednik Donald Tramp, vratio se protekle noći u Merilend manje od sat vremena nakon polijetanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom", izjavila je danas portparol Bijele kuće Kerolajn Livit.

Tramp je drugim avionom za Davos poletio sat vremena kasnije, prenosi CBS.

Livit je novinarima u predsjedničkom avionu rekla da je, nakon polijetanja iz zajedničke baze Endruz, posada identifikovala "manji problem sa elektrikom" i, iz predostrožnosti, odlučila da se okrene i vrati u bazu.

Avion se vratio u bazu u 23.07 sati po lokalnom vremenu, a Tramp se potom ukrcao u novi avion, koji je poletio za Davos oko ponoći.

Novinari su rekli da su se svjetla u novinarskoj kabini nakratko ugasila nakon polijetanja.

Tramp će u Davosu učestvovati na Svjetskom ekonomskom forumu, na kome bi trebalo da se obrati danas, ubrzo nakon slijetanja. Trenutno postoje dva modifikovana "boinga 747" koji služe kao predsjednički avioni, a oba su u upotrebi od 1990. godine.

Trebalo je da budu zamijenjeni 2024. godine modifikovanim "boingom 747", ali je završetak prvog aviona za zamjenu odložen do 2027. godine, a drugog do 2028. godine, prema podacima Američkog ratnog vazduhoplovstva.