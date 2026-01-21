Logo
Slavimo svete mučenike Julijana i Vasilisu: Izgovorite ovu molitvu da otjerate nevolje

21.01.2026

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave praznik posvećen Svetim mučenicima Julijanu i Vasilisi, svetiteljima koji su živjeli i za hrišćansku vjeru stradali početkom 4. vijeka.

Sveti mučenici Julijan i Vasilisa su još za života bili ugledni i veoma poštovani hrišćani. Iako su se vjenčali, zavetovali su se da će život provesti kao brat i sestra, šireći hrišćanstvo i pomažući sirotinji.

Zato je Julijan je osnovao muški manastir, a Vasilisa ženski. Prema priči, bile su to velike zajednice u kojima se živjelo po hrišćanskim vrijednostima i mjerilima – u Julijanovom manastiru bilo je oko 10.000 monaha, a u Vasilisinom 1.000 monahinja. Međutim, onda su za hrišćane nastala teška vremena. Car Dioklecijan je progonio i mučio pripadnike ove vjere, pod‌jednako muškarce, kao i žene.

Vasilisa i Julijan su znali da će prije ili kasnije doći i do njih. Vasilisa je Boga molila jedino da nijedna od njenih monahinja ne postrada i ne pokoleba se u svojoj vjeri. Prema predanju, Bog je uslišio ovu molitvu i u toku narednih šest mjeseci, sve monahinje su umrle. Ipak, one su raširenih ruku i kao dar prihvatile odlazak u smrt i izbavljenje od opasnosti koja ih je čekala na Zemlji. Na kraju, Vasilisa je usnila divan san – vidjela je sve svoje duhovne sestre, “svijetle i radosne kao anđeli” kako je pozivaju da dođe k njima. Ubrzo nakon toga, i ona je preminula i pridružila im se.

Sveti Julijan nije stigao da oplače svoju voljenu ženu. Njegov manastir je potpuno uništen, monasi su pobijeni ili utamničeni, a on sam je mučen strašnim mukama. Odbijavši da se odrekne Hrista i izdržavajući sve tegobe, Julijan je uspio da pokoleba i na kraju preobrati u hrišćanstvo još mnogo ljudi uključujući i nekoliko svojih tamničara. Prema predanju, mučilo ga je čak 20 vojnika i trebalo im je čak sedam dana da ga ubiju.

Julijanovo i Vasilisino iskušavanje konačno se završilo 313. godine kada je i Julijan časno postradao za Hrista i njegovu vjeru. Sveti mučenike Julijana i Vasilisu slave i poštuju pripadnici svih hrišćanskih zajednica. Srpska pravoslavna crkva slavi njihov dan 8. januara po crkvenom, a 21. januara po gregorijanskom kalendaru.

Zbog teškog života koji su vodili i strašnih muka koje je Julijan istrpio zarad svoje vjere i posvećenosti Hristu, ovi mučenici se danas smatraju zaštitnicima svih nesrećnih i nepravedno optuženih ljudi koji stradaju zbog svojih uvjerenja i stavova. Molitva kaže da će sva nepravda koja im je za života načinjena biti stostruko ispravljena i dobrim vraćena dokle god ostanu iskreni i istrajni u vjeri i pravdi.

Prema vjerovanju, ako izgovorite molitvu Svetim mučenicima Julijanu i Vasilisi možete da otjerate sve nevolje od sebe i voljenih:

“Brakom vezani, Hristom vezaniji. Savez duhovni — savez je trajniji. U knjigu Živih Duh ih upisa: „Bratac Julijan, sestra Vasilisa“. Sve ostaviše, za Hristom pođoše. I čas kad kucnu živote dadoše Za ljubav Božju, ljubav trisunčanu, Slavu prezreše. svu slavu zemljanu; Ljubavlju k Bogu sebe proslaviše i primjer divan naš ostaviše. Bogatstvo crkvi, i ukras i dika: Krv čudotvorna čudnih mučenika.”

