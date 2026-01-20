Odlikovanje Putina i ljubav prema Čečavi: Doktor Uglješa je ponos Srpske!

Doktor Uglješa Stanojević iz Republike Srpske odlikovan je titulom počasnog doktora Ruske Federacije. Priznanje mu je u maju prošle godine uručio lično predsjednik Rusije Vladimir Putin u Kremlju.

Stanojević je glavni ljekar Kurskog onkološkog naučno-kliničkog centra, jedne od najsavremenijih medicinskih ustanova u Rusiji. Uprkos svjetskom uspjehu, korijene ne zaboravlja i danas se najljepše osjeća kad dođe na svoje ognjište.

Ljubav prema zavičaju

Sa priznanjem iz Rusije stigao je u zavičaj. Iako do jednog od najviših profesionalnih počasti koju ljekar u Rusiji može dobiti, nije bilo lako doći, kao glavni ljekar Onkološkog istraživačkog i kliničkog centra u Kursku, Uglješa Stanojević svakodnevno pokazuje stručnost i humanost.

- To je velika sreća za moje roditelje koji su, pa mogu reći, mnogo od sebe odvajali da bi njihova djeca mogla studirati i doći do nekog uspjeha. Drago mi je da na dostojanstven način mogu predstaviti i svoje područje, svoju Čečavu jer i prije sam ovdje dovodio mnoge prijatelje iz Rusije, a sada pogotovo planiraju mnogi da dođu - kaže Stanojević.

U Čečavu stigla i supruga Irina

U suprugovo rodno mjesto rado dolazi i Irina. Iako je rođena hiljadama kilometara daleko od Srpske, u Čečavi kod Teslića se osjeća kao kod kuće. Trudi se da nauči i srpski jezik, a znanja joj, kaže, najbolje prenosi svekrva.

- Ova otvorenost pokazuje tu drevnu srpsku kulturu, srpstvo i ono što drži Srbe zajedno. Ta otvorenost je meni i najljepša i priroda i ljudi i bez ljudi možda i ne bi bilo takvog utiska - kaže Irena Stanojević.

Ljudi su u Čečavi posebno ponosni na Uglješine uspjehe. A on je, kaže, najponosniji na svoje porijeklo, zato je na ognjištu gdje su stasavali njegovi preci, sagradio kuću.

Živio u staroj kući

- Ja sam rođen u Tesliću, ali sam prvih 10 godina živio tu u toj jednoj staroj kući i to mi je ostalo u duši, to je moje mjesto, to je moje ognjište i uvijek sam imao želju da se tu vratim. Sredina ovog sela, Čečave velikog lijepog sela, tu uvijek dolazimo, tu se uvijek vraćamo i tu nam je najljepše - ističe Stanojević.

Da je uprkos svjetskom uspjehu doktor Stanojević zadržao skromnost, pokazuje i činjenica da odlikovanje stečeno u Rusiji ne gleda samo kao lični uspjeh, nego kao priznanje medicinskoj zajednici Republike Srpske.