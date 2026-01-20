Logo
Blagi porast rođenih beba u Bijeljini

Autor:

Sanja Trifković

20.01.2026

20:01

Благи пораст рођених беба у Бијељини

Sudeći po prvim danima januara, i broju od preko pedeset porođaja, može se reći da je godina u bijeljinskom porodilištu krenula dobro. Brojke su ovo koje ohrabruju u vrijeme kada je evidentno sve manje rođenih kako kod nas tako i u regionu.

"Do kraja mjeseca možemo da očekujemo bar minimum 80 porođaja za ovaj mjesec i možemo da kažemo u ovom momentu da nam je lijepo počela ova godina. Najviše se porađaju prvorotke, zatim drugorotke, ali je i sve veći broj parova koji žele da ostvare potomstvo treći i četvrti put", kaže primarijus dr Milivoje Pelemiš, načelnik Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo u JZU „Sveti vračevi“, Bijeljina.

Blagi porast zabilježen je i pri upisu novorođenih beba u matične knjige rođenih u Bijeljini. U odnosu na 2024. godinu, prošle godine je upisano za oko 2000 beba više. U matičnoj službi nadaju se da će ovaj trend rasta biti nastavljen.

„U odnosu na prethodnu godinu, malo je zabilježen porast kada je u pitanju broj rođenih i ukupan broj rođenih za prethodnu godinu je 1083.Ove godine bilježimo rast broja rođenih poredeći sa 2024.godinom za oko 200 je beba je više bilo", kaže Dragana Koprivica, v.d. načelnika za Opštu upravu u Gradskoj upravi grada Bijeljina.

Kako bi budućim majkama i njihovim bebama osigurali što bolje uslove boravka u bolnici i pri samom porođaju, bijeljinska bolnica uvela je brojne mogućnosti poput prostora za psiho-fizičku pripremu za porođaj, kao i mogućnost prisustva osobe od povjerenja na samom porođaju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Bijeljina

porođaj

