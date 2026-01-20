Amina (18) koja se udala u Bugojnu pobjegla od muža: Našli su je promrzlu, golu i bosu

Osamnaestogodišnja Amina Dželilović Dedić iz Bugojna koja se udala u drugo selo, uspjela je da pobjegne od porodice Dedić, saznaje portal „Avaza“.

Kako piše Avaz, Amina je trenutno u policijskoj stanici gd‌je daje izjavu nadležnim organima. Kako je za „Avaz“ potvrdila Aminina majka Azra, njena kćerka je uspjela pobjeći kod komšinice i to samovoljno. – Sakrila se kod prve komšinice, uspjela je pobjeći, gola, bosa, promrzla.

Žena je ugostila i pozvala Amininog oca. Otac je pozvao svog brata i radnog kolegu i otišli su po nju automobilom, jer je otac nije mogao povesti, jer ima zabranu prilaska. Amina je u stanici vidno potresena, ovo je ono što sam najgore sumnjala, da je bila maltretirana.

Gradovi i opštine Moguć prekid nastave u Čelincu

Sve ono najgore što su od nje radili, ali eto uspjela je pobjeći. Hvala Bogu, spasila je živu glavu rekla nam je njena majka kroz suze. Azra je danas bila i na sudu gd‌je je dala izjavu, a vezano za slučaj kada je porodica Dedić pozvala policiju, nakon što im je Azra došla pred kuću kako bi vid‌jela svoje dijete.

– Muž i žena koji su je primili u kuću biće navedeni kao svjedoci da je samovoljno pobjegla tu rekla je Azra Đelilović. Podsjećamo, kako je “Avaz” i ranije pisao, Amina se udala za Rifata kojeg je upoznala putem društvenih mreža, međutim, njena majka nije vjerovala da je Amina srećna, te je mislila da je u opasnosti i da je Rifat i njegovi roditelji maltretiraju psihički i fizički.