"Audijem" pobjegli od policije koja je utvrđivala identitet suvozača, ubrzo uhapšeni

30.12.2025

10:52

"Аудијем" побјегли од полиције која је утврђивала идентитет сувозача, убрзо ухапшени

Pripadnici Policijske stanice Lopare uhapsili su vozača iz Bijeljine čiji su inicijali P.B. jer je dok je policija utvrđivala identitet suvozača startovao vozilo, nakon čega su pobjegli.

Policija je "audi" kojim je upravljao P.B. zaustavila u Priboju, na magistralnom putu Bijeljina-Tuzla, saopšteno je iz bijeljinske Policijske uprave.

Operativnim radom na terenu P.B. je pronađen i uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini koji je naredio da protiv P.B. bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivinom djelu.

Bijeljina

hapšenje

