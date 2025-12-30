Oglasilo se Tužilaštvo o pucnjavi u Trebinju

Izvor:
Jedna osoba je ranjena u pucnjavi koja se jutros desila u trebinjskom naselju Vinogradi.
Iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju rečeno je da je u ranim jutarnjim časovima došlo do upotrebe vatrenog oružja u porodičnoj kući.
Pucnjava u Trebinju, jedna osoba ranjena
"Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju prijavljeno je da je dana, 30.12.2025. godine, u ranim jutarnjim časovima došlo do upotrebe vatrenog oružja u porodičnoj kući vlasništvo Z.T. u naselju Vinogradi u Trebinju.
Uviđaj, kojim je rukovodio dežurni okružni tužilac, izvršili su službenici Policijske uprave Trebinje, kojim radnjama je ustanovljeno da je lice S.B. iz Trebinja uz upotrebu vatrenog oružja provalio u kuću Z.T. u Ulici Vinogradska bb, kojom prilikom je došlo do fizičkog obračuna između S.B. i Z.T, pri čemu je lice S.B. zadobilo tjelesne povrede od upotrebe vatrenog oružja", navode iz OJT Trebinja.
