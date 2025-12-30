Optužnica protiv četiri lica za zločine nad srpskim i hrvatskim civilima u Zenici

Izvor:
30.12.2025
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Nesiba Talića, Jusufa Karalića, Nešida Delalića i Sabahudina Sarajlića za ratne zločine počinjene nad civilima srpske i hrvatske nacionalnosti u objektu Muzičke škole u Zenici.
Optuženi se terete da su u svojstvu komandira i pripadnika vojne bezbjednosti i vojne policije u Sedmoj muslimanskoj brigadi takozvane Armije BiH tokom oružanog sukoba u BiH postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.
U optužnici je navedeno da su tokom 1993. godine u objektu Muzičke škole u Zenici, koja je služila kao zatočenički objekat, dovođeno i držano u zatvoru više desetina civila hrvatske i srpske nacionalnosti sa područja Zenice i okoline, prema kojima su nečovječno postupali, nanoseći im snažan tjelesni i duševni bol i patnju, budući da su držani u nečovječnim uslovima.
Ovim zločinima prouzrokovana je smrt dvojice civila, čija tijela su pronađena i ekshumirana na području Zenice, kao i teške tjelesne i psihičke povrede većem broju zatočenih civila, kojima je uskraćivana medicinska pomoć.
Optuženi se terete da su kršili odredbe međunarodnog humanitarnog prava i počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.
