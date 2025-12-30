Logo
Large banner

Optužnica protiv četiri lica za zločine nad srpskim i hrvatskim civilima u Zenici

Izvor:

SRNA

30.12.2025

09:24

Komentari:

1
Оптужница против четири лица за злочине над српским и хрватским цивилима у Зеници

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Nesiba Talića, Jusufa Karalića, Nešida Delalića i Sabahudina Sarajlića za ratne zločine počinjene nad civilima srpske i hrvatske nacionalnosti u objektu Muzičke škole u Zenici.

Optuženi se terete da su u svojstvu komandira i pripadnika vojne bezbjednosti i vojne policije u Sedmoj muslimanskoj brigadi takozvane Armije BiH tokom oružanog sukoba u BiH postupali protivno odredbama Ženevskih konvencija o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.

U optužnici je navedeno da su tokom 1993. godine u objektu Muzičke škole u Zenici, koja je služila kao zatočenički objekat, dovođeno i držano u zatvoru više desetina civila hrvatske i srpske nacionalnosti sa područja Zenice i okoline, prema kojima su nečovječno postupali, nanoseći im snažan tjelesni i duševni bol i patnju, budući da su držani u nečovječnim uslovima.

Ovim zločinima prouzrokovana je smrt dvojice civila, čija tijela su pronađena i ekshumirana na području Zenice, kao i teške tjelesne i psihičke povrede većem broju zatočenih civila, kojima je uskraćivana medicinska pomoć.

Optuženi se terete da su kršili odredbe međunarodnog humanitarnog prava i počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Podijeli:

Tagovi:

ratni zločin

Tužilaštvo BiH

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Ланчани судар на семафору у Бањалуци, колапс у саобраћају

Hronika

Lančani sudar na semaforu u Banjaluci, kolaps u saobraćaju

17 h

0
Откривено ко је боксер: Испливали детаљи језивог мучења и убиства код Врбаса

Hronika

Otkriveno ko je bokser: Isplivali detalji jezivog mučenja i ubistva kod Vrbasa

18 h

0
Крстић у затвору провео 9 година, тек што је изашао избо жену: Ево због чега је робијао

Hronika

Krstić u zatvoru proveo 9 godina, tek što je izašao izbo ženu: Evo zbog čega je robijao

19 h

0
Полиција упала у мигрантски камп Блажуј, на мети авганистанска криминална група

Hronika

Policija upala u migrantski kamp Blažuj, na meti avganistanska kriminalna grupa

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

13

Bijeljina prelazi na privremeno finansiranje

12

07

Vazduh u ovim gradovima poprilično nezdrav

11

41

Dodik: Neće proći bošnjački politički projekat naseljavanja Srpske radi njenog gašenja

11

37

Željko Mitrović daje 100 novih otkaza na Pinku: Ne dolaze na posao, a primaju platu!

11

30

Ovo su najsrećniji datumi za vjenčanje u 2026. godini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner